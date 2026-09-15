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Аккумулятор (18 В; 2.0 А*ч; Li-Ion) DCB 183 DeWalt купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумулятор (18 В; 2.0 А*ч; Li-Ion) DCB 183 DeWalt

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Аккумулятор (18 В; 2.0 А*ч; Li-Ion) DCB 183 DeWalt - фото 1
Аккумулятор (18 В; 2.0 А*ч; Li-Ion) DCB 183 DeWalt - фото 2
Аккумулятор (18 В; 2.0 А*ч; Li-Ion) DCB 183 DeWalt - фото 3
Аккумулятор (18 В; 2.0 А*ч; Li-Ion) DCB 183 DeWalt - фото 4
Аккумулятор (18 В; 2.0 А*ч; Li-Ion) DCB 183 DeWalt - фото 5
Аккумулятор (18 В; 2.0 А*ч; Li-Ion) DCB 183 DeWalt - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2000
Напряжение, В
18
  • Аккумулятор (18 В; 2.0 А*ч; Li-Ion) DCB 183 DeWalt - фото 1
  • Аккумулятор (18 В; 2.0 А*ч; Li-Ion) DCB 183 DeWalt - фото 2
  • Аккумулятор (18 В; 2.0 А*ч; Li-Ion) DCB 183 DeWalt - фото 3
  • Аккумулятор (18 В; 2.0 А*ч; Li-Ion) DCB 183 DeWalt - фото 4
  • Аккумулятор (18 В; 2.0 А*ч; Li-Ion) DCB 183 DeWalt - фото 5
  • Аккумулятор (18 В; 2.0 А*ч; Li-Ion) DCB 183 DeWalt - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661347
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2000
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х5
Вес, г.
410

Описание товара Аккумулятор (18 В; 2.0 А*ч; Li-Ion) DCB 183 DeWalt

Аккумулятор Dewalt DCB 183 совместим с аккумуляторными инструментами Dewalt, имеющими напряжение 18 В. Отличается отсутствием эффекта памяти, что позволяет заряжать его при любой степени разрядки. Аккумулятор имеет защиту от саморазряда и может длительное время храниться в заряженном состоянии. Обладает высокой производительностью и долгим сроком службы.



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Отзывы о товаре Аккумулятор (18 В; 2.0 А*ч; Li-Ion) DCB 183 DeWalt




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2000
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор Dewalt DCB 183 совместим с аккумуляторными инструментами Dewalt, имеющими напряжение 18 В. Отличается отсутствием эффекта памяти, что позволяет заряжать его при любой степени разрядки. Аккумулятор имеет защиту от саморазряда и может длительное время храниться в заряженном состоянии. Обладает высокой производительностью и долгим сроком службы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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