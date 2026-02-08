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Батарея аккумуляторная Bort BA-21U купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея аккумуляторная Bort BA-21U

23 Отзывы
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
3 000 руб.  4 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681155
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Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х5
Вес, г.
800

Описание товара Батарея аккумуляторная Bort BA-21U

Очень высокая токоотдача с инструментом. Увеличение мощности до 50% по сравнению с обычными аккумуляторами. м



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Батарея аккумуляторная Bort BA-21U

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
батарея отличная , есть индекация заряда , что тоже удобно , заряда хватает на долго
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Евгений Р.

Достоинства:


Комментарий:
к оригинальной Макита подошло без проблем работает рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший аккумулятор ,подошёл идеально для болгарки Bort
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Ильдар

Достоинства:


Комментарий:
отличная батарея, только обратите внимание она 21 V , а не 18V
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2025
В

Достоинства:


Комментарий:
просто качество воплати , покую их на макиту lxt18 работает как надо
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2025
виктор к.

Достоинства:


Комментарий:
отличные качественный товар. пришли заряженные, хорошо упакованные.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Использовал с 400н гайковёртом. Падения мощности нет. Всё работает как и должно.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2025
Владислав К.

Достоинства:


Комментарий:
оригинальная макита работает с этого аккумулятора, на сколько хватит время покажет, сейчас проверяю на фонарике должен без перерыва отработать 21ч-24ч
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная аккумуляторная батарея. Зарядку держит долго.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
Аккумулятор пришёл заряженным, качество нормальное, гайковёрт bort работает с ним отлично
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Плюсы: - Приехала полностю заряженной - Отлично подходит к воздуходувке, которую купил без аккумулятора. - Четко и с плотно, с явным щелчком, присоединяется как к зарядному устройству (тоже Bort), так и на воздуходувку - Весит прилично - 662 гр Минусы: - дорогая - не выдает максимальную мощность на воздуходувке
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2025
Gorr

Достоинства:


Комментарий:
Покупал насмотревшись блогеров, хвалят все. ))) Хоть я и не блогер, а замеры провести могу. Полностью заряженный аккумулятор перед стартом 20,9В. Электронная нагрузка Atorch DL-24, выставлены ток разряда 2А, до напряжения 15В. Результаты: время разряда 1ч 59мин, выданная ёмкость 3,91 А/ч, мощность 70,7 Вт/ч. В принципе достойный результат, но видел и получше при таких же вводных на этой же нагрузке. Profipower 20V/4A = 3,983А/ч, Patriot 21V/4A = 4,241 А/ч. После разряда и отдыха произведена зарядка на станции Bort BC-2 21V/4A в течение 1ч 15мин. Напряжение после зарядки 20,9В. Да зарядник Bort BC-2 действительно делает быструю зарядку, но в начале процесса ток 4,61А при напряжении 18,8В великоват. К концу процесса напряжение поднимается до 21,3В, а ток снижается. При токе 0,8А на заряднике загорается зелёный индикатор, хотя зарядка продолжается, ток ниже 0,66А уже не падает. Это нужно учитывать и снимать батарею с зарядника, чтобы не убивать батарею перезарядом. Дата производства батареи 10.03.25г. напряжение из коробки 20,5В. Всем добра!
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Хороший АКБ, подходит к Makita Lxt. Но раньше была другая ревизия этих АКБ (есть более старая батарея у меня), старая версия работает в пылесосе Makita dvc 750, эта новая нет, хотя внешне они идентичны. Но с другим инструментом, который есть у меня - проблем нет. Ну и заряжать на зарядке Makita нельзя, пришлось купить от Bort.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2025
Димон Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстро! Спасибо продавцу! Аккумулятор рабочий, тяжеленький, заряженный. Из недостатков: в оригинальную макитовскую зарядку не вставить, придется искать \"штырьковый\" зарядник
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аккумулятор. Беру не первый раз. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2025
Миран С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные батарейки за свою цену в моменте. Качество хорошее, отлив ровный, четкий. Низ батареи амортизирующий, для защиты при падении. Работают с Гвоздострелом Toua, с ветродуйкой Zitrek. Также заряжается от их з/у и от з/у Makita. Работает и с электроинструментом DeWalt через адаптер-переходник. Индикация заряда с анимацией. ) В общем, доволен.
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Заказал специально под шурик макитовский. Подошёл идеально!!!
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2025
Вершинин Александр

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аккумулятор. Оптимальный размер и вес. Хорошо подошёл к ударному шуруповёрту.
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
емкость 3850ма/ч, первый разряд заряд, позже дополню
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
немного не корректно показывает заряд. После 3 раз разряд заряд емкость стала 3.1а/ч
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, пришёл заряженный. Заряд на проверку берёт.
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2025
Вершинин Александр

Достоинства:


Комментарий:
Качественные аккумуляторы,прорезиненные.Пришли с зарядом порядка 85%.Честные 4 ам.ч. Высокий ток отдачи.Воздуходувка с ними дует мощно.
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит достойно, к моему Bort’у подошла как родная, приехала заряженная.



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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Страна производитель
Китай
Описание
Очень высокая токоотдача с инструментом. Увеличение мощности до 50% по сравнению с обычными аккумуляторами. м


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
батарея отличная , есть индекация заряда , что тоже удобно , заряда хватает на долго
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Евгений Р.

Достоинства:


Комментарий:
к оригинальной Макита подошло без проблем работает рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший аккумулятор ,подошёл идеально для болгарки Bort
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Ильдар

Достоинства:


Комментарий:
отличная батарея, только обратите внимание она 21 V , а не 18V
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2025
В

Достоинства:


Комментарий:
просто качество воплати , покую их на макиту lxt18 работает как надо
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2025
виктор к.

Достоинства:


Комментарий:
отличные качественный товар. пришли заряженные, хорошо упакованные.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Использовал с 400н гайковёртом. Падения мощности нет. Всё работает как и должно.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2025
Владислав К.

Достоинства:


Комментарий:
оригинальная макита работает с этого аккумулятора, на сколько хватит время покажет, сейчас проверяю на фонарике должен без перерыва отработать 21ч-24ч
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная аккумуляторная батарея. Зарядку держит долго.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
Аккумулятор пришёл заряженным, качество нормальное, гайковёрт bort работает с ним отлично
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Плюсы: - Приехала полностю заряженной - Отлично подходит к воздуходувке, которую купил без аккумулятора. - Четко и с плотно, с явным щелчком, присоединяется как к зарядному устройству (тоже Bort), так и на воздуходувку - Весит прилично - 662 гр Минусы: - дорогая - не выдает максимальную мощность на воздуходувке
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2025
Gorr

Достоинства:


Комментарий:
Покупал насмотревшись блогеров, хвалят все. ))) Хоть я и не блогер, а замеры провести могу. Полностью заряженный аккумулятор перед стартом 20,9В. Электронная нагрузка Atorch DL-24, выставлены ток разряда 2А, до напряжения 15В. Результаты: время разряда 1ч 59мин, выданная ёмкость 3,91 А/ч, мощность 70,7 Вт/ч. В принципе достойный результат, но видел и получше при таких же вводных на этой же нагрузке. Profipower 20V/4A = 3,983А/ч, Patriot 21V/4A = 4,241 А/ч. После разряда и отдыха произведена зарядка на станции Bort BC-2 21V/4A в течение 1ч 15мин. Напряжение после зарядки 20,9В. Да зарядник Bort BC-2 действительно делает быструю зарядку, но в начале процесса ток 4,61А при напряжении 18,8В великоват. К концу процесса напряжение поднимается до 21,3В, а ток снижается. При токе 0,8А на заряднике загорается зелёный индикатор, хотя зарядка продолжается, ток ниже 0,66А уже не падает. Это нужно учитывать и снимать батарею с зарядника, чтобы не убивать батарею перезарядом. Дата производства батареи 10.03.25г. напряжение из коробки 20,5В. Всем добра!
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Хороший АКБ, подходит к Makita Lxt. Но раньше была другая ревизия этих АКБ (есть более старая батарея у меня), старая версия работает в пылесосе Makita dvc 750, эта новая нет, хотя внешне они идентичны. Но с другим инструментом, который есть у меня - проблем нет. Ну и заряжать на зарядке Makita нельзя, пришлось купить от Bort.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2025
Димон Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстро! Спасибо продавцу! Аккумулятор рабочий, тяжеленький, заряженный. Из недостатков: в оригинальную макитовскую зарядку не вставить, придется искать \"штырьковый\" зарядник
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аккумулятор. Беру не первый раз. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2025
Миран С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные батарейки за свою цену в моменте. Качество хорошее, отлив ровный, четкий. Низ батареи амортизирующий, для защиты при падении. Работают с Гвоздострелом Toua, с ветродуйкой Zitrek. Также заряжается от их з/у и от з/у Makita. Работает и с электроинструментом DeWalt через адаптер-переходник. Индикация заряда с анимацией. ) В общем, доволен.
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Заказал специально под шурик макитовский. Подошёл идеально!!!
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2025
Вершинин Александр

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аккумулятор. Оптимальный размер и вес. Хорошо подошёл к ударному шуруповёрту.
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
емкость 3850ма/ч, первый разряд заряд, позже дополню
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
немного не корректно показывает заряд. После 3 раз разряд заряд емкость стала 3.1а/ч
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, пришёл заряженный. Заряд на проверку берёт.
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2025
Вершинин Александр

Достоинства:


Комментарий:
Качественные аккумуляторы,прорезиненные.Пришли с зарядом порядка 85%.Честные 4 ам.ч. Высокий ток отдачи.Воздуходувка с ними дует мощно.
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит достойно, к моему Bort’у подошла как родная, приехала заряженная.


Батарея аккумуляторная Bort BA-21U - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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