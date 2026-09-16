Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB124-XJ
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Характеристики
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
3
Напряжение, В
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722604
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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
3
Напряжение, В
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х7
Вес, г.
270
Описание товара Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB124-XJ
Светодиодный индикатор состояния помогает определять заряд аккумулятора, а защита от перегрева, перегрузки и полной разрядки увеличивает срок службы батареи. Аккумулятор не обладает эффектом памяти и защищен от самопроизвольных разрядов. Совместим с каждым Li-lon инструментом DEWALT XR с напряжением питания 10.8 (12) В.
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Бренд
deWalt
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
3
Напряжение, В
12
Страна производитель
Китай
Светодиодный индикатор состояния помогает определять заряд аккумулятора, а защита от перегрева, перегрузки и полной разрядки увеличивает срок службы батареи. Аккумулятор не обладает эффектом памяти и защищен от самопроизвольных разрядов. Совместим с каждым Li-lon инструментом DEWALT XR с напряжением питания 10.8 (12) В.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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