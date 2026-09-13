Батарея аккумуляторная Metabo LiHD 18В 4Ач Li-Ion (625367000)
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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706813
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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х6
Вес, г.
652
Описание товара Батарея аккумуляторная Metabo LiHD 18В 4Ач Li-Ion (625367000)
Данная модель характеризуется большей мощностью и меньшей степенью нагрева при длительной работе. При этом аккумулятор LiHD, как и Li-Ion, не обладает эффектом памяти, имеет низкий саморазряд.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
metabo
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Данная модель характеризуется большей мощностью и меньшей степенью нагрева при длительной работе. При этом аккумулятор LiHD, как и Li-Ion, не обладает эффектом памяти, имеет низкий саморазряд.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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