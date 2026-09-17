Аккумуляторная батарея SKIL BY5196 (5Ач)
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Характеристики
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
6
Напряжение, В
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 540 руб.
В наличии
Код товара: 743249
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 540 руб.
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Характеристики
Бренд
Skil
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
6
Напряжение, В
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х8х7
Вес, г.
700
Описание товара Аккумуляторная батарея SKIL BY5196 (5Ач)
Аккумуляторная батарея SKIL BY5196 с технологиейPWRCOREиACTIVCELLобеспечивает стабильную работу ваших электроинструментов. Благодаря инновационной системе терморегуляции батарея сохраняет оптимальную температуру, что увеличивает время работы и общий срок службы. Совместима со всеми инструментами SKIL на20 В, что делает её универсальным решением для профессионального и бытового использования. Встроенные светодиодные индикаторы отображают уровень заряда, поэтому вы всегда будете знать, сколько энергии осталось.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Skil
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
6
Напряжение, В
20
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная батарея SKIL BY5196 с технологиейPWRCOREиACTIVCELLобеспечивает стабильную работу ваших электроинструментов. Благодаря инновационной системе терморегуляции батарея сохраняет оптимальную температуру, что увеличивает время работы и общий срок службы. Совместима со всеми инструментами SKIL на20 В, что делает её универсальным решением для профессионального и бытового использования. Встроенные светодиодные индикаторы отображают уровень заряда, поэтому вы всегда будете знать, сколько энергии осталось.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Аккумуляторная батарея SKIL BY5196 (5Ач) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 8540 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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