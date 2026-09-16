Тестер ЗУБР для LMS АКБ 20В, ПРОФЕССИОНАЛ (TD-20)
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Характеристики
Описание товара Тестер ЗУБР для LMS АКБ 20В, ПРОФЕССИОНАЛ (TD-20)
Средство наглядного представления состояния и истории использования батареи позволяет контролировать остаточный ресурс Вашей батареи. Единая аккумуляторная система LMS для 500+ инструментов Наглядное представление информации о состоянии и характере использования аккумуляторной батареи Наглядное представление следующей информации: - кол-во произведенных зарядок, - остаточный ресурс АКБ, - частота перегрузок по току, - частота перегревов АКБ, - напряжение АКБ, - напряжение каждой ячейки, - неисправность ячейки(ячеек), - неисправность контроллера АКБ, - температура АКБ*, - интенсивность перегрзки по току*, - интенсивность перегрева АКБ* * - только для BP-H-20-xx, BP-F-20-xx Два варианта питания - автономное от батареек или через USB-порт от сети Регулировка контрастности экрана для подстройки к условиям освещения
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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