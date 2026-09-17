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Аккумулятор для инструмента Makita BL4040F (1910N6-8) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумулятор для инструмента Makita BL4040F (1910N6-8)

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Аккумулятор для инструмента Makita BL4040F (1910N6-8) - фото 1
Аккумулятор для инструмента Makita BL4040F (1910N6-8) - фото 2
Аккумулятор для инструмента Makita BL4040F (1910N6-8) - фото 3
Аккумулятор для инструмента Makita BL4040F (1910N6-8) - фото 4
Аккумулятор для инструмента Makita BL4040F (1910N6-8) - фото 5
Аккумулятор для инструмента Makita BL4040F (1910N6-8) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумулятор
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4
Напряжение, В
40
  • Аккумулятор для инструмента Makita BL4040F (1910N6-8) - фото 1
  • Аккумулятор для инструмента Makita BL4040F (1910N6-8) - фото 2
  • Аккумулятор для инструмента Makita BL4040F (1910N6-8) - фото 3
  • Аккумулятор для инструмента Makita BL4040F (1910N6-8) - фото 4
  • Аккумулятор для инструмента Makita BL4040F (1910N6-8) - фото 5
  • Аккумулятор для инструмента Makita BL4040F (1910N6-8) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741533
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Аккумулятор
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4
Напряжение, В
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х10
Вес, кг.
1.1

Описание товара Аккумулятор для инструмента Makita BL4040F (1910N6-8)

Аккумулятор для электроинструмента Makita создан для тех, кто ценит мощность и надёжность даже в самых интенсивных работах. С внушительным запасом энергии — 4 А·ч и напряжением 40 В — этот аккумулятор позволит дольше работать без подзарядки и легко справляться с требовательными задачами. Благодаря современному типу Li-Ion он сочетает лёгкость и эффективность: вес всего 0,94 кг почти не ощущается на инструменте, обеспечивая комфорт при длительном использовании. Удобное слайдерное крепление даёт быструю смену аккумуляторов и не тормозит рабочий процесс. Решение для тех, кто ценит удобство, мобильность и высокую производительность.



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Отзывы о товаре Аккумулятор для инструмента Makita BL4040F (1910N6-8)




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Аккумулятор
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4
Напряжение, В
40
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор для электроинструмента Makita создан для тех, кто ценит мощность и надёжность даже в самых интенсивных работах. С внушительным запасом энергии — 4 А·ч и напряжением 40 В — этот аккумулятор позволит дольше работать без подзарядки и легко справляться с требовательными задачами. Благодаря современному типу Li-Ion он сочетает лёгкость и эффективность: вес всего 0,94 кг почти не ощущается на инструменте, обеспечивая комфорт при длительном использовании. Удобное слайдерное крепление даёт быструю смену аккумуляторов и не тормозит рабочий процесс. Решение для тех, кто ценит удобство, мобильность и высокую производительность.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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