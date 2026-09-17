Комплект: Зарядное устройство SKIL QC5360 (6А) и Аккумуляторная батарея SKIL BY5196 (4Ач)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4
Напряжение, В
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 530 руб.
В наличии
Код товара: 743281
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 530 руб.
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Характеристики
Бренд
Skil
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4
Напряжение, В
20
Min время заряда, мин
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х9
Вес, кг.
1.7
Описание товара Комплект: Зарядное устройство SKIL QC5360 (6А) и Аккумуляторная батарея SKIL BY5196 (4Ач)
Идеальное решениедля профессионалов, которым важно иметь надежный источник питания для своих инструментов. Этот комплект обеспечит бесперебойную работу вашего оборудования и максимальную производительность на любой стройплощадке или в мастерской. Этот набор включает мощнуюаккумуляторную батарею 20В 4.0Ачс технологией PWRCORE ибыстрое зарядное устройство 150W, обеспечивая полную готовность ваших инструментов к работе в любой момент.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Skil
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4
Напряжение, В
20
Min время заряда, мин
50
Страна производитель
Китай
Идеальное решениедля профессионалов, которым важно иметь надежный источник питания для своих инструментов. Этот комплект обеспечит бесперебойную работу вашего оборудования и максимальную производительность на любой стройплощадке или в мастерской. Этот набор включает мощнуюаккумуляторную батарею 20В 4.0Ачс технологией PWRCORE ибыстрое зарядное устройство 150W, обеспечивая полную готовность ваших инструментов к работе в любой момент.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Комплект: Зарядное устройство SKIL QC5360 (6А) и Аккумуляторная батарея SKIL BY5196 (4Ач) - купить по цене 10530 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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