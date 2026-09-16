Аккумулятор с зарядным устройством для инструмента DeWalt DCB118Y2-QW
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Характеристики
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722612
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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
18
Min время заряда, мин
75
Страна производитель
Мексика
Размеры в упаковке, см
29х25х11
Вес, кг.
3.99
Описание товара Аккумулятор с зарядным устройством для инструмента DeWalt DCB118Y2-QW
Инновационное высокопроизводительное зарядное устройство из новой системы DeWALT FLEXVOLT с автоматическим переключением между напряжением 18 В, 54 В XR FLEXVOLT Идеально подходит для чрезвычайно тяжелых условий применения в течение более длительного периода времени. Эффективная защита от перегрузки. Встроенный кулер для охлаждения зарядного устройства. Диагностика со светодиодной индикацией. Ток зарядки: 8 А Комплектация: Зарядное устройство 1 шт Аккумуляторная батарея Li-Ion, 54 В XR 12 Ач (DCB548) - 2 шт
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
deWalt
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
18
Min время заряда, мин
75
Страна производитель
Мексика
Инновационное высокопроизводительное зарядное устройство из новой системы DeWALT FLEXVOLT с автоматическим переключением между напряжением 18 В, 54 В XR FLEXVOLT Идеально подходит для чрезвычайно тяжелых условий применения в течение более длительного периода времени. Эффективная защита от перегрузки. Встроенный кулер для охлаждения зарядного устройства. Диагностика со светодиодной индикацией. Ток зарядки: 8 А Комплектация: Зарядное устройство 1 шт Аккумуляторная батарея Li-Ion, 54 В XR 12 Ач (DCB548) - 2 шт
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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