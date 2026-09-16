Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-93
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
9
Напряжение, В
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 790 руб.
В наличии
Код товара: 711316
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 790 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
BORT
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
9
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х7
Вес, кг.
1.2
Описание товара Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-93
Аккумуляторная батарея BORT BA-21U-93 является мощным и надежным источником энергии, предназначенным для профессионалов и любителей, использующих оборудование системы Makita 18V LXT. С её многофункциональными возможностями и высокой производительностью, этот аккумулятор идеально подходит для выполнения различных задач, обеспечивая длительное время работы и удобство в эксплуатации.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 500 руб.1625 руб. в СплитБатарея аккумуляторная DENZEL 28436, B-18-6.0, Li-Ion, 18 В, 6,0...
-
В наличииЦена 6 950 руб.1738 руб. в СплитАккумуляторная батарея SKIL BY5196 (4Ач)
-
В наличииЦена 7 610 руб. 11 160 руб.1903 руб. в СплитАккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-6) ЗУБР T7, 20 В, 6...
-
В наличииЦена 8 540 руб.2135 руб. в СплитАккумуляторная батарея SKIL BY5196 (5Ач)
-
В наличииЦена 8 890 руб.2223 руб. в СплитТестер ЗУБР для LMS АКБ 20В, ПРОФЕССИОНАЛ (TD-20)
-
В наличииЦена 10 530 руб.2633 руб. в СплитКомплект: Зарядное устройство SKIL QC5360 (6А) и Аккумуляторная ...
Бренд
BORT
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
9
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная батарея BORT BA-21U-93 является мощным и надежным источником энергии, предназначенным для профессионалов и любителей, использующих оборудование системы Makita 18V LXT. С её многофункциональными возможностями и высокой производительностью, этот аккумулятор идеально подходит для выполнения различных задач, обеспечивая длительное время работы и удобство в эксплуатации.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-93 - стоимость товара 6790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-93