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Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-93 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-93

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Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-93 - фото 2
Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-93 - фото 3
Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-93 - фото 4
Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-93 - фото 5
Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-93 - фото 6
Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-93 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
9
Напряжение, В
18
  • Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-93 - фото 1
  • Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-93 - фото 2
  • Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-93 - фото 3
  • Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-93 - фото 4
  • Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-93 - фото 5
  • Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-93 - фото 6
  • Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-93 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 790 руб. 
Начислим 109 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711316
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-93
6 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
9
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х7
Вес, кг.
1.2

Описание товара Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-93

Аккумуляторная батарея BORT BA-21U-93 является мощным и надежным источником энергии, предназначенным для профессионалов и любителей, использующих оборудование системы Makita 18V LXT. С её многофункциональными возможностями и высокой производительностью, этот аккумулятор идеально подходит для выполнения различных задач, обеспечивая длительное время работы и удобство в эксплуатации.



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Отзывы о товаре Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-93




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BORT
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
9
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная батарея BORT BA-21U-93 является мощным и надежным источником энергии, предназначенным для профессионалов и любителей, использующих оборудование системы Makita 18V LXT. С её многофункциональными возможностями и высокой производительностью, этот аккумулятор идеально подходит для выполнения различных задач, обеспечивая длительное время работы и удобство в эксплуатации.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-93 - стоимость товара 6790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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