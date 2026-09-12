Батарея аккумуляторная Bosch GBA 12В 2Ач Li-Ion (З/У в компл.) (1600A019R8)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681518
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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х22х9
Вес, г.
300
Описание товара Батарея аккумуляторная Bosch GBA 12В 2Ач Li-Ion (З/У в компл.) (1600A019R8)
Набор Bosch 1600A019R8 - комплект для аккумуляторного инструмента Bosch. Включает в себя два легких компактных аккумулятора и зарядное устройство.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
BOSCH
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Страна производитель
Китай
Набор Bosch 1600A019R8 - комплект для аккумуляторного инструмента Bosch. Включает в себя два легких компактных аккумулятора и зарядное устройство.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Батарея аккумуляторная Bosch GBA 12В 2Ач Li-Ion (З/У в компл.) (1600A019R8) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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