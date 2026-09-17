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Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач)

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Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач) - фото 1
Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач) - фото 2
Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач) - фото 3
Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач) - фото 4
Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач) - фото 5
Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач) - фото 6
Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2
Напряжение, В
20
  • Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач) - фото 1
  • Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач) - фото 2
  • Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач) - фото 3
  • Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач) - фото 4
  • Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач) - фото 5
  • Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач) - фото 6
  • Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 236 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743250
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач)
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2
Напряжение, В
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х14х10
Вес, г.
940

Описание товара Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач)

Идеальное решениедля профессионалов и серьезных домашних мастеров! Аккумулятор SKIL BY5197 обеспечит бесперебойную работу ваших инструментов даже при интенсивной нагрузке. Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 с инновационной системой PWRCORE 20 и технологией ACTIVCELL обеспечивает стабильное питание ваших электроинструментов. Благодаря передовой системе терморегуляции, каждый элемент батареи работает в оптимальном режиме, что гарантирует: Увеличенное время работы без подзарядки Продленный срок службы аккумулятора Стабильную мощность 20 В для любых задач



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Отзывы о товаре Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Skil
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2
Напряжение, В
20
Страна производитель
Китай
Описание
Идеальное решениедля профессионалов и серьезных домашних мастеров! Аккумулятор SKIL BY5197 обеспечит бесперебойную работу ваших инструментов даже при интенсивной нагрузке. Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 с инновационной системой PWRCORE 20 и технологией ACTIVCELL обеспечивает стабильное питание ваших электроинструментов. Благодаря передовой системе терморегуляции, каждый элемент батареи работает в оптимальном режиме, что гарантирует: Увеличенное время работы без подзарядки Продленный срок службы аккумулятора Стабильную мощность 20 В для любых задач


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3970 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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