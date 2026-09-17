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Набор: Зарядное устройство SKIL SC0060 (2.4А) и Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор: Зарядное устройство SKIL SC0060 (2.4А) и Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач)

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Набор: Зарядное устройство SKIL SC0060 (2.4А) и Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач) - фото 1
Набор: Зарядное устройство SKIL SC0060 (2.4А) и Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач) - фото 2
Набор: Зарядное устройство SKIL SC0060 (2.4А) и Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач) - фото 3
Набор: Зарядное устройство SKIL SC0060 (2.4А) и Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач) - фото 4
Набор: Зарядное устройство SKIL SC0060 (2.4А) и Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач) - фото 5
Набор: Зарядное устройство SKIL SC0060 (2.4А) и Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2
Напряжение, В
20
  • Набор: Зарядное устройство SKIL SC0060 (2.4А) и Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач) - фото 1
  • Набор: Зарядное устройство SKIL SC0060 (2.4А) и Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач) - фото 2
  • Набор: Зарядное устройство SKIL SC0060 (2.4А) и Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач) - фото 3
  • Набор: Зарядное устройство SKIL SC0060 (2.4А) и Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач) - фото 4
  • Набор: Зарядное устройство SKIL SC0060 (2.4А) и Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач) - фото 5
  • Набор: Зарядное устройство SKIL SC0060 (2.4А) и Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 960 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743285
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор: Зарядное устройство SKIL SC0060 (2.4А) и Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач)
5 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2
Напряжение, В
20
Min время заряда, мин
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х14х10
Вес, г.
940

Описание товара Набор: Зарядное устройство SKIL SC0060 (2.4А) и Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач)

Этот комплект обеспечит стабильное питание и длительную работу ваших инструментов SKIL 20V. Стартовый комплект SKIL SC5358 и BY5197 – это идеальное решение для питания аккумуляторных инструментов. В комплект входят две литий-ионные аккумуляторные батареи SKIL BY5197 емкостью 2,0 Ач и зарядное устройство SKIL SC5358 мощностью 60 Вт. Эти компоненты совместимы со всеми инструментами линейки SKIL 20V. Передовая технология PWRCORE 20™ обеспечивает увеличенное время работы аккумулятора на 25% и продлевает срок службы батареи в 2 раза. Индикаторы заряда с зелеными светодиодами показывают уровень заряда, позволяя всегда контролировать состояние аккумулятора. Преимущества и особенности: Комплект аккумулятора и зарядного устройства – включает две аккумуляторные батареи 20В 2,0 Ач и зарядное устройство 20В Технология PWRCORE 20™ – обеспечивает более длительное время работы аккумулятора Совместимость с системой PWRCORE 20™ – подходит для всех инструментов SKIL 20V Продленный срок службы батареи – благодаря запатентованной технологии аккумулятор служит в 2 раза дольше Индикатор состояния зарядки – светодиодные индикаторы показывают уровень заряда



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Набор: Зарядное устройство SKIL SC0060 (2.4А) и Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Skil
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2
Напряжение, В
20
Min время заряда, мин
60
Страна производитель
Китай
Описание
Этот комплект обеспечит стабильное питание и длительную работу ваших инструментов SKIL 20V. Стартовый комплект SKIL SC5358 и BY5197 – это идеальное решение для питания аккумуляторных инструментов. В комплект входят две литий-ионные аккумуляторные батареи SKIL BY5197 емкостью 2,0 Ач и зарядное устройство SKIL SC5358 мощностью 60 Вт. Эти компоненты совместимы со всеми инструментами линейки SKIL 20V. Передовая технология PWRCORE 20™ обеспечивает увеличенное время работы аккумулятора на 25% и продлевает срок службы батареи в 2 раза. Индикаторы заряда с зелеными светодиодами показывают уровень заряда, позволяя всегда контролировать состояние аккумулятора. Преимущества и особенности: Комплект аккумулятора и зарядного устройства – включает две аккумуляторные батареи 20В 2,0 Ач и зарядное устройство 20В Технология PWRCORE 20™ – обеспечивает более длительное время работы аккумулятора Совместимость с системой PWRCORE 20™ – подходит для всех инструментов SKIL 20V Продленный срок службы батареи – благодаря запатентованной технологии аккумулятор служит в 2 раза дольше Индикатор состояния зарядки – светодиодные индикаторы показывают уровень заряда


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор: Зарядное устройство SKIL SC0060 (2.4А) и Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5960 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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