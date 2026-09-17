Набор: Зарядное устройство SKIL SC0060 (2.4А) и Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Набор: Зарядное устройство SKIL SC0060 (2.4А) и Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач)
Этот комплект обеспечит стабильное питание и длительную работу ваших инструментов SKIL 20V. Стартовый комплект SKIL SC5358 и BY5197 – это идеальное решение для питания аккумуляторных инструментов. В комплект входят две литий-ионные аккумуляторные батареи SKIL BY5197 емкостью 2,0 Ач и зарядное устройство SKIL SC5358 мощностью 60 Вт. Эти компоненты совместимы со всеми инструментами линейки SKIL 20V. Передовая технология PWRCORE 20™ обеспечивает увеличенное время работы аккумулятора на 25% и продлевает срок службы батареи в 2 раза. Индикаторы заряда с зелеными светодиодами показывают уровень заряда, позволяя всегда контролировать состояние аккумулятора. Преимущества и особенности: Комплект аккумулятора и зарядного устройства – включает две аккумуляторные батареи 20В 2,0 Ач и зарядное устройство 20В Технология PWRCORE 20™ – обеспечивает более длительное время работы аккумулятора Совместимость с системой PWRCORE 20™ – подходит для всех инструментов SKIL 20V Продленный срок службы батареи – благодаря запатентованной технологии аккумулятор служит в 2 раза дольше Индикатор состояния зарядки – светодиодные индикаторы показывают уровень заряда
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 500 руб.1625 руб. в СплитБатарея аккумуляторная DENZEL 28436, B-18-6.0, Li-Ion, 18 В, 6,0...
-
В наличииЦена 6 790 руб.1698 руб. в СплитБатарея аккумуляторная Bort BA-21U-93
-
В наличииЦена 6 950 руб.1738 руб. в СплитАккумуляторная батарея SKIL BY5196 (4Ач)
-
В наличииЦена 7 610 руб. 11 160 руб.1903 руб. в СплитАккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-6) ЗУБР T7, 20 В, 6...
-
В наличииЦена 8 540 руб.2135 руб. в СплитАккумуляторная батарея SKIL BY5196 (5Ач)
-
В наличииЦена 8 890 руб.2223 руб. в СплитТестер ЗУБР для LMS АКБ 20В, ПРОФЕССИОНАЛ (TD-20)
-
В наличииЦена 10 530 руб.2633 руб. в СплитКомплект: Зарядное устройство SKIL QC5360 (6А) и Аккумуляторная ...
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Отзывы о товаре Набор: Зарядное устройство SKIL SC0060 (2.4А) и Аккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач)