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Аккумулятор STEHER 20 В, 4.0 А·ч, LMS (BP-20-4) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумулятор STEHER 20 В, 4.0 А·ч, LMS (BP-20-4)

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Аккумулятор STEHER 20 В, 4.0 А·ч, LMS (BP-20-4)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4
Напряжение, В
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720573
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Аккумулятор STEHER 20 В, 4.0 А·ч, LMS (BP-20-4)
3 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4
Напряжение, В
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х8
Вес, г.
720

Описание товара Аккумулятор STEHER 20 В, 4.0 А·ч, LMS (BP-20-4)

Аккумуляторная батарея Li-Ion, 20 В, 4 Ач, тип LMS STEHER BP-20-4 единой аккумуляторной системы LMS для множества электроинструментов 500+. Аккумулятор для шуруповерта, гайковерта, винтоверта, ушм, триммера, опрыскивателя, газонокосилки, пилы позволит Вам работать еще дольше и производительнее. Усовершенствованная технология элементов обеспечивает повышенные удельные характеристики и длительный срок службы. Особенности: Единая аккумуляторная система LMS для 500+ электроинструментов, в том числе других брендов. Емкость 4.0 Ач подходит для длительных работ или работ с повышенными нагрузками. Литий-ионная технология следующего поколения: увеличение производительности на 30%. Электронная система защиты от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки. Отсутствие эффекта памяти. Отсутствие потери мощности в процессе работы. Защита от перегрева, глубокой разрядки и перегрузки. Качественные элементы с более 500 циклами заряда / разряда. Специально спроектированное туннельное охлаждение для возможности зарядки на быстрозарядном устройстве. Индикация заряда для контроля состояния батареи, а также уведомление обо всех ошибках и неисправностях. Ударопрочный корпус из ABS пластика. Возможна зарядка в любое время. STEHER (Штехер, Стехер) - в основе современных и практичных инструментов лежит цифровое проектирование. Точные 3D модели позволяют добиться отличных технических характеристик и создать очень удобные, эргономичные и безопасные инструменты. Самые современные автоматизированные обрабатывающие технологии и компоненты обеспечивают надежность и качество.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Аккумулятор STEHER 20 В, 4.0 А·ч, LMS (BP-20-4)




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4
Напряжение, В
20
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная батарея Li-Ion, 20 В, 4 Ач, тип LMS STEHER BP-20-4 единой аккумуляторной системы LMS для множества электроинструментов 500+. Аккумулятор для шуруповерта, гайковерта, винтоверта, ушм, триммера, опрыскивателя, газонокосилки, пилы позволит Вам работать еще дольше и производительнее. Усовершенствованная технология элементов обеспечивает повышенные удельные характеристики и длительный срок службы. Особенности: Единая аккумуляторная система LMS для 500+ электроинструментов, в том числе других брендов. Емкость 4.0 Ач подходит для длительных работ или работ с повышенными нагрузками. Литий-ионная технология следующего поколения: увеличение производительности на 30%. Электронная система защиты от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки. Отсутствие эффекта памяти. Отсутствие потери мощности в процессе работы. Защита от перегрева, глубокой разрядки и перегрузки. Качественные элементы с более 500 циклами заряда / разряда. Специально спроектированное туннельное охлаждение для возможности зарядки на быстрозарядном устройстве. Индикация заряда для контроля состояния батареи, а также уведомление обо всех ошибках и неисправностях. Ударопрочный корпус из ABS пластика. Возможна зарядка в любое время. STEHER (Штехер, Стехер) - в основе современных и практичных инструментов лежит цифровое проектирование. Точные 3D модели позволяют добиться отличных технических характеристик и создать очень удобные, эргономичные и безопасные инструменты. Самые современные автоматизированные обрабатывающие технологии и компоненты обеспечивают надежность и качество.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
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Аккумулятор STEHER 20 В, 4.0 А·ч, LMS (BP-20-4) - стоимость товара 3020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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