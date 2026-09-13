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Вентилятор ID-Cooling SE-903-XT FRGB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор ID-Cooling SE-903-XT FRGB

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
92
Уровень шума
26
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  • Вентилятор ID-Cooling SE-903-XT FRGB - фото 9
  • Вентилятор ID-Cooling SE-903-XT FRGB - фото 10
  • Вентилятор ID-Cooling SE-903-XT FRGB - фото 11
  • Вентилятор ID-Cooling SE-903-XT FRGB - фото 12
  • Вентилятор ID-Cooling SE-903-XT FRGB - фото 13
  • Вентилятор ID-Cooling SE-903-XT FRGB - фото 14
  • Вентилятор ID-Cooling SE-903-XT FRGB - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722804
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
92
Уровень шума
26
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х10
Вес, г.
550

Описание товара Вентилятор ID-Cooling SE-903-XT FRGB

Кулер для процессора



Теги товара: Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор ID-Cooling SE-903-XT FRGB




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
92
Уровень шума
26
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора


Теги товара: Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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