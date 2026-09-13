Чи-Ли - Лучшие песни (4620032919024) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Чи-Ли
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722759
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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377805]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Чи-Ли
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Снегом замело, А может быть, Кошка, Лето, Сердце, Сказки, Преступление, Новый год в постели, Маки, Омут, Странная любовь, Любовь это яд
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Чи-Ли - Лучшие песни (4620032919024) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Снегом замело, А может быть, Кошка, Лето, Сердце, Сказки, Преступление, Новый год в постели, Маки, Омут, Странная любовь, Любовь это яд
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377805]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Чи-Ли
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Снегом замело, А может быть, Кошка, Лето, Сердце, Сказки, Преступление, Новый год в постели, Маки, Омут, Странная любовь, Любовь это яд
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Снегом замело, А может быть, Кошка, Лето, Сердце, Сказки, Преступление, Новый год в постели, Маки, Омут, Странная любовь, Любовь это яд
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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