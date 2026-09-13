Сабельная пила DeWalt DCS312N-XJ
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Характеристики
Описание товара Сабельная пила DeWalt DCS312N-XJ
DeWalt DCS312N-XJ - п рактичный бесщеточный инструмент, используемый для резки заготовок из древесины, пластмассы и металла. Благодаря регулировке скорости вы будете эффективны при решении разнообразных задач. По сравнению со щеточным двигателем бесщеточный имеет заметно больший рабочий ресурс. Конструктивные достоинства сабельной пилы ДеВалт ДЦС312Н-XДж Для оперирования при плохом освещении предусмотрена подсветка. Корпус анатомической формы обеспечивает надежный захват рукой пользователя. Бесключевая замена оснастки экономит силы и время оператора. Предусмотрена блокировка для защиты от непреднамеренного запуска. Литий-ионные аккумуляторы могут заряжаться в любой момент без снижения их емкости.
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