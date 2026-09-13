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Сабельная пила DeWalt DCS312N-XJ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сабельная пила DeWalt DCS312N-XJ

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Сабельная пила DeWalt DCS312N-XJ - фото 2
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Сабельная пила DeWalt DCS312N-XJ - фото 4
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Сабельная пила DeWalt DCS312N-XJ - фото 6
Сабельная пила DeWalt DCS312N-XJ - фото 7
Сабельная пила DeWalt DCS312N-XJ - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила сабельная
Лазерный маркер
нет
Подсветка
да
Емкость аккумулятора
0
  • Сабельная пила DeWalt DCS312N-XJ - фото 1
  • Сабельная пила DeWalt DCS312N-XJ - фото 2
  • Сабельная пила DeWalt DCS312N-XJ - фото 3
  • Сабельная пила DeWalt DCS312N-XJ - фото 4
  • Сабельная пила DeWalt DCS312N-XJ - фото 5
  • Сабельная пила DeWalt DCS312N-XJ - фото 6
  • Сабельная пила DeWalt DCS312N-XJ - фото 7
  • Сабельная пила DeWalt DCS312N-XJ - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722674
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Пила сабельная
Тип пилы
сабельная
Модель
DCS312N-XJ
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
84
Комплектация
Пила, упаковка
Электронная регулировка частоты вращения
да
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Подсветка
да
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
Да
Длина пильного полотна, мм
308
Число ходов полотна в минуту
2 800
Размер хода
16
Емкость аккумулятора
0
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
12
Габариты без упаковки
340x80x150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х15х8
Вес, кг.
1.69

Описание товара Сабельная пила DeWalt DCS312N-XJ

DeWalt DCS312N-XJ - п рактичный бесщеточный инструмент, используемый для резки заготовок из древесины, пластмассы и металла. Благодаря регулировке скорости вы будете эффективны при решении разнообразных задач. По сравнению со щеточным двигателем бесщеточный имеет заметно больший рабочий ресурс. Конструктивные достоинства сабельной пилы ДеВалт ДЦС312Н-XДж Для оперирования при плохом освещении предусмотрена подсветка. Корпус анатомической формы обеспечивает надежный захват рукой пользователя. Бесключевая замена оснастки экономит силы и время оператора. Предусмотрена блокировка для защиты от непреднамеренного запуска. Литий-ионные аккумуляторы могут заряжаться в любой момент без снижения их емкости.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Сабельная пила DeWalt DCS312N-XJ




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Пила сабельная
Тип пилы
сабельная
Модель
DCS312N-XJ
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
84
Комплектация
Пила, упаковка
Электронная регулировка частоты вращения
да
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Подсветка
да
Развернуть
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
Да
Длина пильного полотна, мм
308
Число ходов полотна в минуту
2 800
Размер хода
16
Емкость аккумулятора
0
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
12
Габариты без упаковки
340x80x150
Страна производитель
Китай
Описание
DeWalt DCS312N-XJ - п рактичный бесщеточный инструмент, используемый для резки заготовок из древесины, пластмассы и металла. Благодаря регулировке скорости вы будете эффективны при решении разнообразных задач. По сравнению со щеточным двигателем бесщеточный имеет заметно больший рабочий ресурс. Конструктивные достоинства сабельной пилы ДеВалт ДЦС312Н-XДж Для оперирования при плохом освещении предусмотрена подсветка. Корпус анатомической формы обеспечивает надежный захват рукой пользователя. Бесключевая замена оснастки экономит силы и время оператора. Предусмотрена блокировка для защиты от непреднамеренного запуска. Литий-ионные аккумуляторы могут заряжаться в любой момент без снижения их емкости.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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