Описание товара Jay Richford & Gary Stevan - Feelings (4251804123709) виниловая пластинка

Переиздание 2025 года. Альбом Джея Ричфорда и Гэри Стевана «Feelings» не раз называли величайшей библиотечной записью всех времен. Конечно, Be With не могут отдавать предпочтение какому-либо конкретному лейблу, но мы должны признать, что он действительно хорош. Невероятно редкий и чрезвычайно востребованный, это шедевр в стиле хард-фанк и стрит-джаз, который много лет ценят коллекционеры всех музыкальных жанров. С момента своего первого выпуска на итальянском лейбле Carosello в 1974 году, «Feelings» выходил на нескольких лейблах с разными обложками и даже под другим исполнителем. Действительно, культовый библиотечный лейбл Conroy выпустил его в одной из своих культовых красных обложек в 1976 году, и да, «Feelings» действительно переиздавался не один раз в современном формате с тех пор, как вышли эти «оригинальные» релизы. Но такая особенная запись заслуживает того, чтобы оставаться в печати, и мы считаем, что она заслуживает внимания Be With. Нет, Джей Ричфорд и Гэри Стеван — это не два самых итальянских имени. Как гласит история, это были псевдонимы, которые взяли себе Стефано Торосси и Джанкарло Газзани, написавшие альбом, но не имевшие права использовать свои настоящие имена в первоначальном релизе по юридическим причинам. Однако сам Стефано Торосси позже уточнил и еще больше запутал эту историю, объяснив, что Feelings — это работа четырех человек, а не только Газзани и его самого. Над альбомом также работали композиторы и музыканты Сандро Бруньолини и Пуччо Роленс, и, как объяснил сам Торосси, «мы все работали вместе», и все четверо «делили авторские отчисления поровну… вот такая история». Итак, разобравшись со всем этим, давайте вернемся к разговору о музыке. И какая это музыка!