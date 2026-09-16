Jay Richford & Gary Stevan - Feelings (4251804123709) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Jay Richford & Gary Stevan - Feelings (4251804123709) виниловая пластинка
Переиздание 2025 года. Альбом Джея Ричфорда и Гэри Стевана «Feelings» не раз называли величайшей библиотечной записью всех времен. Конечно, Be With не могут отдавать предпочтение какому-либо конкретному лейблу, но мы должны признать, что он действительно хорош. Невероятно редкий и чрезвычайно востребованный, это шедевр в стиле хард-фанк и стрит-джаз, который много лет ценят коллекционеры всех музыкальных жанров. С момента своего первого выпуска на итальянском лейбле Carosello в 1974 году, «Feelings» выходил на нескольких лейблах с разными обложками и даже под другим исполнителем. Действительно, культовый библиотечный лейбл Conroy выпустил его в одной из своих культовых красных обложек в 1976 году, и да, «Feelings» действительно переиздавался не один раз в современном формате с тех пор, как вышли эти «оригинальные» релизы. Но такая особенная запись заслуживает того, чтобы оставаться в печати, и мы считаем, что она заслуживает внимания Be With. Нет, Джей Ричфорд и Гэри Стеван — это не два самых итальянских имени. Как гласит история, это были псевдонимы, которые взяли себе Стефано Торосси и Джанкарло Газзани, написавшие альбом, но не имевшие права использовать свои настоящие имена в первоначальном релизе по юридическим причинам. Однако сам Стефано Торосси позже уточнил и еще больше запутал эту историю, объяснив, что Feelings — это работа четырех человек, а не только Газзани и его самого. Над альбомом также работали композиторы и музыканты Сандро Бруньолини и Пуччо Роленс, и, как объяснил сам Торосси, «мы все работали вместе», и все четверо «делили авторские отчисления поровну… вот такая история». Итак, разобравшись со всем этим, давайте вернемся к разговору о музыке. И какая это музыка!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 990 руб. 5 500 руб.998 руб. в СплитBlack Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) винилова...
-
В наличииЦена 3 990 руб. 6 900 руб.998 руб. в СплитQueen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитАлександр Кутиков - Демоны любви (4680000800457) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитBelle & Sebastian - Late Night Tales (5060391090498) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитМихаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитBilly Joel - Greatest Hits Volume I & II (0198029187915) винилов...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитAlice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) вин...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитRobbie Williams - Britpop (coloured) (0198029741810) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитA Tribe Called Quest - Midnight Marauders (coloured) (0198029188...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитThe Weeknd - Hurry Up Tomorrow (0602465994759) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитTom Odell - A Wonderful Life (0198704451652) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитGriff - Live From Alexandra Palace (EP) (coloured) (502173241706...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Jay Richford & Gary Stevan - Feelings (4251804123709) виниловая пластинка