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Devin Townsend - Terria (0196588864117) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Devin Townsend - Terria (0196588864117) виниловая пластинка

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Devin Townsend - Terria (0196588864117) виниловая пластинка - фото 1
Devin Townsend - Terria (0196588864117) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Devin Townsend
Альбом (сингл)
Terria
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Devin Townsend - Terria (0196588864117) виниловая пластинка - фото 1
  • Devin Townsend - Terria (0196588864117) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722211
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Devin Townsend - Terria (0196588864117) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0196588864117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Devin Townsend
Альбом (сингл)
Terria
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Olives, Mountain, Earth Day, Deep Peace, Canada, Down and Under, The Fluke, Nobody's Here, Tiny Tears, Stagnant, Humble, Universal
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Devin Townsend - Terria (0196588864117) виниловая пластинка

Terria — пятый сольный альбом известного канадского музыканта Девина Таунсенда, выпущенный в 2001 году. Переиздание на виниле. По словам самого Таунсенда, он был вдохновлен однажды утром, когда ехал по Канаде со своей группой, и решил написать «интроспективный» альбом, посвященный своей родине. В это переиздание в качестве бонуса входит песня «Universal», впервые появившаяся на LP. Издание включает 8-страничный LP-буклет с архивными фотографиями того времени.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Devin Townsend - Terria (0196588864117) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0196588864117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Devin Townsend
Альбом (сингл)
Terria
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Olives, Mountain, Earth Day, Deep Peace, Canada, Down and Under, The Fluke, Nobody's Here, Tiny Tears, Stagnant, Humble, Universal
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Terria — пятый сольный альбом известного канадского музыканта Девина Таунсенда, выпущенный в 2001 году. Переиздание на виниле. По словам самого Таунсенда, он был вдохновлен однажды утром, когда ехал по Канаде со своей группой, и решил написать «интроспективный» альбом, посвященный своей родине. В это переиздание в качестве бонуса входит песня «Universal», впервые появившаяся на LP. Издание включает 8-страничный LP-буклет с архивными фотографиями того времени.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Devin Townsend - Terria (0196588864117) виниловая пластинка – стоимость товара 5330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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