Lewis Taylor - The Lost Album (4251804139984) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lewis Taylor
Альбом (сингл)
The Lost Album
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб.
В наличии
Код товара: 722167
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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804139984]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lewis Taylor
Альбом (сингл)
The Lost Album
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Lost, Listen Here, Hide Your Heart Away, Send Me An Angel, Leader Of The Band, Yeah, Please Help Me If You Can, Let's Hope Nobody Finds Us, New Morning, Say I Love You, See My Way, One More Mystery
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lewis Taylor - The Lost Album (4251804139984) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lost, Listen Here, Hide Your Heart Away, Send Me An Angel, Leader Of The Band, Yeah, Please Help Me If You Can, Let's Hope Nobody Finds Us, New Morning, Say I Love You, See My Way, One More Mystery
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804139984]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lewis Taylor
Альбом (сингл)
The Lost Album
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Lost, Listen Here, Hide Your Heart Away, Send Me An Angel, Leader Of The Band, Yeah, Please Help Me If You Can, Let's Hope Nobody Finds Us, New Morning, Say I Love You, See My Way, One More Mystery
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lost, Listen Here, Hide Your Heart Away, Send Me An Angel, Leader Of The Band, Yeah, Please Help Me If You Can, Let's Hope Nobody Finds Us, New Morning, Say I Love You, See My Way, One More Mystery
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Lewis Taylor - The Lost Album (4251804139984) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4980 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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