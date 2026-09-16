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Lewis Taylor - Lewis Ii (4251804138512) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lewis Taylor - Lewis Ii (4251804138512) виниловая пластинка

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Lewis Taylor - Lewis Ii (4251804138512) виниловая пластинка - фото 1
Lewis Taylor - Lewis Ii (4251804138512) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
Lewis Taylor
Альбом (сингл)
Lewis Ii
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lewis Taylor - Lewis Ii (4251804138512) виниловая пластинка - фото 1
  • Lewis Taylor - Lewis Ii (4251804138512) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722162
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Lewis Taylor - Lewis Ii (4251804138512) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804138512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
Lewis Taylor
Альбом (сингл)
Lewis Ii
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Party, My Aching Heart, You Make Me Wanna, The Way You Done Me, Satisfied, Never Be My Woman, I'm On The Floor, Lewis II, Into You, Blue Eyes, Everybody Here Wants You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lewis Taylor - Lewis Ii (4251804138512) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Party, My Aching Heart, You Make Me Wanna, The Way You Done Me, Satisfied, Never Be My Woman, I'm On The Floor, Lewis II, Into You, Blue Eyes, Everybody Here Wants You

Отзывы о товаре Lewis Taylor - Lewis Ii (4251804138512) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804138512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
Lewis Taylor
Альбом (сингл)
Lewis Ii
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Party, My Aching Heart, You Make Me Wanna, The Way You Done Me, Satisfied, Never Be My Woman, I'm On The Floor, Lewis II, Into You, Blue Eyes, Everybody Here Wants You
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Party, My Aching Heart, You Make Me Wanna, The Way You Done Me, Satisfied, Never Be My Woman, I'm On The Floor, Lewis II, Into You, Blue Eyes, Everybody Here Wants You
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lewis Taylor - Lewis Ii (4251804138512) виниловая пластинка - стоимость товара 4980 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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