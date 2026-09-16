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Bobby Caldwell - Cat In The Hat (4251804141987) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bobby Caldwell - Cat In The Hat (4251804141987) виниловая пластинка

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Bobby Caldwell - Cat In The Hat (4251804141987) виниловая пластинка - фото 1
Bobby Caldwell - Cat In The Hat (4251804141987) виниловая пластинка - фото 2
Bobby Caldwell - Cat In The Hat (4251804141987) виниловая пластинка - фото 3
Bobby Caldwell - Cat In The Hat (4251804141987) виниловая пластинка - фото 4
Bobby Caldwell - Cat In The Hat (4251804141987) виниловая пластинка - фото 5
Bobby Caldwell - Cat In The Hat (4251804141987) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bobby Caldwell
Альбом (сингл)
Cat In The Hat
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bobby Caldwell - Cat In The Hat (4251804141987) виниловая пластинка - фото 1
  • Bobby Caldwell - Cat In The Hat (4251804141987) виниловая пластинка - фото 2
  • Bobby Caldwell - Cat In The Hat (4251804141987) виниловая пластинка - фото 3
  • Bobby Caldwell - Cat In The Hat (4251804141987) виниловая пластинка - фото 4
  • Bobby Caldwell - Cat In The Hat (4251804141987) виниловая пластинка - фото 5
  • Bobby Caldwell - Cat In The Hat (4251804141987) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722148
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bobby Caldwell - Cat In The Hat (4251804141987) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804141987]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bobby Caldwell
Альбом (сингл)
Cat In The Hat
Жанр
Soul
Трек-лист
Coming Down From Love, Wrong Or Right, To Know What You've Got, You Promised Me, It's Over, Open Your Eyes, Mother Of Creation, I Don't Want To Lose Your Love
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bobby Caldwell - Cat In The Hat (4251804141987) виниловая пластинка

Второй альбом Бобби Колдуэлла Cat In The Hat вышедший в 1980 году, — один из его величайших моментов и ещё один шедевр душевной утонченности. Включая бессмертную " Open Your Eyes ", блестяще использованную в сэмпле J Dilla для " The Light " Common этот альбом является одним из самых важных. Как и его одноимённый предшественник, он слишком долго был недоступен, поэтому наконец-то выпустить долгожданное переиздание — один из самых важных для нас моментов. В то время как Нед Дохени известен в Японии как " Мистер Калифорния ", уроженец Нью-Йорка Бобби Колдуэлл всегда был " Мистером AOR " для своих друзей с Дальнего Востока. Его неповторимое обаяние — это неотразимое сочетание соула, джаза и поп-музыки. Он обладал феноменальным мастерством написания песен, прекрасным вокалом, был одновременно великолепным соул-гитаристом и виртуозным клавишником, а также славился гениальными аккордовыми последовательностями. Всё это в совокупности создало многогранный шедевр в студии, и в итоге он получил уникальное звучание, пронизанное проникновенными, захватывающими струнными и фанковыми духовыми инструментами, слегка напоминающими диско, позволяя его гибкому голосу дополнять потрясающие созданные им треки. С самого начала становится ясно, что Cat In The Hat — это по-настоящему особенная запись. Она фантастически спродюсирована и невероятно цельна, прокладывая свой собственный путь с глубоким соулом, тёплым джазом и потрясающим вокалом, который действительно помог Бобби завоевать большую новую аудиторию в то время. Мурашки по коже от мощного фортепианного фанка " Coming Down From Love ", открывающего альбом треком, не уступающим по качеству музыке Steely Dan или The Doobies, с божественным вокалом. Зажигательная AOR-композиция " Wrong Or Right " стоит в одном ряду с изысканными, утонченными ритмами Неда Дохени в лучшие годы, а прохладный, задорный соул " To Know What You've Got ", пропитанный гитарным звучанием, — это фанковая баллада высшего класса, с элементарными отголосками "What A Fool Believes". И это неплохо. Завершает сторону А фолк-фанк " You Promised Me " — яркая, душевная композиция с прекрасной вокальной кодой, которая просто нарастает. Сенсационно. Нежный ритм и самогармонизация фальцетом в " It's Over " предлагают поистине восхитительное вступление к стороне Б и служат отличным предвестником того, что последует дальше. Динамичная " Open Your Eyes " Бобби, вероятно, и есть причина, по которой вы все здесь. Как будто ему это было нужно, вечный Джей Дилла еще больше увековечил Колдуэлла в хип-хоп каноне своей продюсерской работой над эпохальной композицией Common " The Light"."в которой активно используются сэмплы волшебной песни " Open Your Eyes""



Теги товара: Соул

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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804141987]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bobby Caldwell
Альбом (сингл)
Cat In The Hat
Жанр
Soul
Трек-лист
Coming Down From Love, Wrong Or Right, To Know What You've Got, You Promised Me, It's Over, Open Your Eyes, Mother Of Creation, I Don't Want To Lose Your Love
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Второй альбом Бобби Колдуэлла Cat In The Hat вышедший в 1980 году, — один из его величайших моментов и ещё один шедевр душевной утонченности. Включая бессмертную " Open Your Eyes ", блестяще использованную в сэмпле J Dilla для " The Light " Common этот альбом является одним из самых важных. Как и его одноимённый предшественник, он слишком долго был недоступен, поэтому наконец-то выпустить долгожданное переиздание — один из самых важных для нас моментов. В то время как Нед Дохени известен в Японии как " Мистер Калифорния ", уроженец Нью-Йорка Бобби Колдуэлл всегда был " Мистером AOR " для своих друзей с Дальнего Востока. Его неповторимое обаяние — это неотразимое сочетание соула, джаза и поп-музыки. Он обладал феноменальным мастерством написания песен, прекрасным вокалом, был одновременно великолепным соул-гитаристом и виртуозным клавишником, а также славился гениальными аккордовыми последовательностями. Всё это в совокупности создало многогранный шедевр в студии, и в итоге он получил уникальное звучание, пронизанное проникновенными, захватывающими струнными и фанковыми духовыми инструментами, слегка напоминающими диско, позволяя его гибкому голосу дополнять потрясающие созданные им треки. С самого начала становится ясно, что Cat In The Hat — это по-настоящему особенная запись. Она фантастически спродюсирована и невероятно цельна, прокладывая свой собственный путь с глубоким соулом, тёплым джазом и потрясающим вокалом, который действительно помог Бобби завоевать большую новую аудиторию в то время. Мурашки по коже от мощного фортепианного фанка " Coming Down From Love ", открывающего альбом треком, не уступающим по качеству музыке Steely Dan или The Doobies, с божественным вокалом. Зажигательная AOR-композиция " Wrong Or Right " стоит в одном ряду с изысканными, утонченными ритмами Неда Дохени в лучшие годы, а прохладный, задорный соул " To Know What You've Got ", пропитанный гитарным звучанием, — это фанковая баллада высшего класса, с элементарными отголосками "What A Fool Believes". И это неплохо. Завершает сторону А фолк-фанк " You Promised Me " — яркая, душевная композиция с прекрасной вокальной кодой, которая просто нарастает. Сенсационно. Нежный ритм и самогармонизация фальцетом в " It's Over " предлагают поистине восхитительное вступление к стороне Б и служат отличным предвестником того, что последует дальше. Динамичная " Open Your Eyes " Бобби, вероятно, и есть причина, по которой вы все здесь. Как будто ему это было нужно, вечный Джей Дилла еще больше увековечил Колдуэлла в хип-хоп каноне своей продюсерской работой над эпохальной композицией Common " The Light"."в которой активно используются сэмплы волшебной песни " Open Your Eyes""


Теги товара: Соул
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Отзывы


Bobby Caldwell - Cat In The Hat (4251804141987) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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