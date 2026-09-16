Описание товара Bobby Caldwell - Cat In The Hat (4251804141987) виниловая пластинка

Второй альбом Бобби Колдуэлла Cat In The Hat вышедший в 1980 году, — один из его величайших моментов и ещё один шедевр душевной утонченности. Включая бессмертную " Open Your Eyes ", блестяще использованную в сэмпле J Dilla для " The Light " Common этот альбом является одним из самых важных. Как и его одноимённый предшественник, он слишком долго был недоступен, поэтому наконец-то выпустить долгожданное переиздание — один из самых важных для нас моментов. В то время как Нед Дохени известен в Японии как " Мистер Калифорния ", уроженец Нью-Йорка Бобби Колдуэлл всегда был " Мистером AOR " для своих друзей с Дальнего Востока. Его неповторимое обаяние — это неотразимое сочетание соула, джаза и поп-музыки. Он обладал феноменальным мастерством написания песен, прекрасным вокалом, был одновременно великолепным соул-гитаристом и виртуозным клавишником, а также славился гениальными аккордовыми последовательностями. Всё это в совокупности создало многогранный шедевр в студии, и в итоге он получил уникальное звучание, пронизанное проникновенными, захватывающими струнными и фанковыми духовыми инструментами, слегка напоминающими диско, позволяя его гибкому голосу дополнять потрясающие созданные им треки. С самого начала становится ясно, что Cat In The Hat — это по-настоящему особенная запись. Она фантастически спродюсирована и невероятно цельна, прокладывая свой собственный путь с глубоким соулом, тёплым джазом и потрясающим вокалом, который действительно помог Бобби завоевать большую новую аудиторию в то время. Мурашки по коже от мощного фортепианного фанка " Coming Down From Love ", открывающего альбом треком, не уступающим по качеству музыке Steely Dan или The Doobies, с божественным вокалом. Зажигательная AOR-композиция " Wrong Or Right " стоит в одном ряду с изысканными, утонченными ритмами Неда Дохени в лучшие годы, а прохладный, задорный соул " To Know What You've Got ", пропитанный гитарным звучанием, — это фанковая баллада высшего класса, с элементарными отголосками "What A Fool Believes". И это неплохо. Завершает сторону А фолк-фанк " You Promised Me " — яркая, душевная композиция с прекрасной вокальной кодой, которая просто нарастает. Сенсационно. Нежный ритм и самогармонизация фальцетом в " It's Over " предлагают поистине восхитительное вступление к стороне Б и служат отличным предвестником того, что последует дальше. Динамичная " Open Your Eyes " Бобби, вероятно, и есть причина, по которой вы все здесь. Как будто ему это было нужно, вечный Джей Дилла еще больше увековечил Колдуэлла в хип-хоп каноне своей продюсерской работой над эпохальной композицией Common " The Light"."в которой активно используются сэмплы волшебной песни " Open Your Eyes""