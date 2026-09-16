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Cedar Walton - Mobius (4251804140270) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cedar Walton - Mobius (4251804140270) виниловая пластинка

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Cedar Walton - Mobius (4251804140270) виниловая пластинка - фото 1
Cedar Walton - Mobius (4251804140270) виниловая пластинка - фото 2
Cedar Walton - Mobius (4251804140270) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cedar Walton
Альбом (сингл)
Mobius
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cedar Walton - Mobius (4251804140270) виниловая пластинка - фото 1
  • Cedar Walton - Mobius (4251804140270) виниловая пластинка - фото 2
  • Cedar Walton - Mobius (4251804140270) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722135
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Cedar Walton - Mobius (4251804140270) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804140270]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cedar Walton
Альбом (сингл)
Mobius
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blue Trane, Soho, Off Minor, The Maestro, Road Island Red
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cedar Walton - Mobius (4251804140270) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blue Trane, Soho, Off Minor, The Maestro, Road Island Red

Отзывы о товаре Cedar Walton - Mobius (4251804140270) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804140270]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cedar Walton
Альбом (сингл)
Mobius
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blue Trane, Soho, Off Minor, The Maestro, Road Island Red
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blue Trane, Soho, Off Minor, The Maestro, Road Island Red
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cedar Walton - Mobius (4251804140270) виниловая пластинка - купить по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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