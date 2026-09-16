The Weeknd - My Dear Melancholy (Ep) (0602508236433) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Weeknd
Альбом (сингл)
My Dear Melancholy
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721999
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Характеристики
Бренд
Republic
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Republic
Barcode
[0602508236433]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Weeknd
Альбом (сингл)
My Dear Melancholy
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
CALL OUT MY NAME, TRY ME, WASTED TIMES, I WAS NEVER THERE, HURT YOU, PRIVILEGE
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Weeknd - My Dear Melancholy (Ep) (0602508236433) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: CALL OUT MY NAME, TRY ME, WASTED TIMES, I WAS NEVER THERE, HURT YOU, PRIVILEGE
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Republic
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Republic
Barcode
[0602508236433]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Weeknd
Альбом (сингл)
My Dear Melancholy
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
CALL OUT MY NAME, TRY ME, WASTED TIMES, I WAS NEVER THERE, HURT YOU, PRIVILEGE
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: CALL OUT MY NAME, TRY ME, WASTED TIMES, I WAS NEVER THERE, HURT YOU, PRIVILEGE
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
The Weeknd - My Dear Melancholy (Ep) (0602508236433) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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