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Freestyle Fellowship - Innercity Griots (4251804125369) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Freestyle Fellowship - Innercity Griots (4251804125369) виниловая пластинка

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Freestyle Fellowship - Innercity Griots (4251804125369) виниловая пластинка - фото 1
Freestyle Fellowship - Innercity Griots (4251804125369) виниловая пластинка - фото 2
Freestyle Fellowship - Innercity Griots (4251804125369) виниловая пластинка - фото 3
Freestyle Fellowship - Innercity Griots (4251804125369) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Freestyle Fellowship
Альбом (сингл)
Innercity Griots
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Freestyle Fellowship - Innercity Griots (4251804125369) виниловая пластинка - фото 1
  • Freestyle Fellowship - Innercity Griots (4251804125369) виниловая пластинка - фото 2
  • Freestyle Fellowship - Innercity Griots (4251804125369) виниловая пластинка - фото 3
  • Freestyle Fellowship - Innercity Griots (4251804125369) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721795
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Freestyle Fellowship - Innercity Griots (4251804125369) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804125369]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Freestyle Fellowship
Альбом (сингл)
Innercity Griots
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blood, Bullies Of The Block, Everything's Everything, Shammy's, Heat Mizer, Six Tray, Danger, Inner City Boundaries, Bomb Zombies, Cornbread, Way Cool, Hot Potato, Mary, Park Bench People, Heavyweights, Tolerate, Respect Due, Pure Thought
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Freestyle Fellowship - Innercity Griots (4251804125369) виниловая пластинка

Innercity Griots второй альбом Freestyle Fellowship возможно, является *самым* важным альбомом левосторонней рэпа Западного побережья начала 90-х. Выпущенный в 1993 году на лейбле 4th & Broadway это грандиозный, прогрессивный хип-хоп шедевр, расширивший границы рэпа благодаря лирическому возвышению и инновациям в продюсировании. Их талант опережал всех остальных на световые годы. Это чистый би-бой джаз.

Отзывы о товаре Freestyle Fellowship - Innercity Griots (4251804125369) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804125369]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Freestyle Fellowship
Альбом (сингл)
Innercity Griots
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blood, Bullies Of The Block, Everything's Everything, Shammy's, Heat Mizer, Six Tray, Danger, Inner City Boundaries, Bomb Zombies, Cornbread, Way Cool, Hot Potato, Mary, Park Bench People, Heavyweights, Tolerate, Respect Due, Pure Thought
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Innercity Griots второй альбом Freestyle Fellowship возможно, является *самым* важным альбомом левосторонней рэпа Западного побережья начала 90-х. Выпущенный в 1993 году на лейбле 4th & Broadway это грандиозный, прогрессивный хип-хоп шедевр, расширивший границы рэпа благодаря лирическому возвышению и инновациям в продюсировании. Их талант опережал всех остальных на световые годы. Это чистый би-бой джаз.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Freestyle Fellowship - Innercity Griots (4251804125369) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4980 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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