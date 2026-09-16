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Dj Quik - Safe And Sound (4251804125345) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dj Quik - Safe And Sound (4251804125345) виниловая пластинка

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Dj Quik - Safe And Sound (4251804125345) виниловая пластинка - фото 1
Dj Quik - Safe And Sound (4251804125345) виниловая пластинка - фото 2
Dj Quik - Safe And Sound (4251804125345) виниловая пластинка - фото 3
Dj Quik - Safe And Sound (4251804125345) виниловая пластинка - фото 4
Dj Quik - Safe And Sound (4251804125345) виниловая пластинка - фото 5
Dj Quik - Safe And Sound (4251804125345) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
DJ QUIK
Альбом (сингл)
Safe And Sound
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dj Quik - Safe And Sound (4251804125345) виниловая пластинка - фото 1
  • Dj Quik - Safe And Sound (4251804125345) виниловая пластинка - фото 2
  • Dj Quik - Safe And Sound (4251804125345) виниловая пластинка - фото 3
  • Dj Quik - Safe And Sound (4251804125345) виниловая пластинка - фото 4
  • Dj Quik - Safe And Sound (4251804125345) виниловая пластинка - фото 5
  • Dj Quik - Safe And Sound (4251804125345) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721760
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Dj Quik - Safe And Sound (4251804125345) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804125345]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
DJ QUIK
Альбом (сингл)
Safe And Sound
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Street Level Entrance, Get At Me, Diggin' U Out, Safe + Sound, Somethin' 4 Tha Mood, Don't You Eat It!, Can I Eat It?, Itz Your Fantasy, Tha Ho In You, Dollaz + Sense, Let You Havit, Summer Breeze, Quik's Groove III, Sucka Free, Keep Tha "P" In It, Hoorah 4 Tha Funk (Reprise), Tanqueray
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dj Quik - Safe And Sound (4251804125345) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Street Level Entrance, Get At Me, Diggin' U Out, Safe + Sound, Somethin' 4 Tha Mood, Don't You Eat It!, Can I Eat It?, Itz Your Fantasy, Tha Ho In You, Dollaz + Sense, Let You Havit, Summer Breeze, Quik's Groove III, Sucka Free, Keep Tha "P" In It, Hoorah 4 Tha Funk (Reprise), Tanqueray

Отзывы о товаре Dj Quik - Safe And Sound (4251804125345) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804125345]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
DJ QUIK
Альбом (сингл)
Safe And Sound
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Street Level Entrance, Get At Me, Diggin' U Out, Safe + Sound, Somethin' 4 Tha Mood, Don't You Eat It!, Can I Eat It?, Itz Your Fantasy, Tha Ho In You, Dollaz + Sense, Let You Havit, Summer Breeze, Quik's Groove III, Sucka Free, Keep Tha "P" In It, Hoorah 4 Tha Funk (Reprise), Tanqueray
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Street Level Entrance, Get At Me, Diggin' U Out, Safe + Sound, Somethin' 4 Tha Mood, Don't You Eat It!, Can I Eat It?, Itz Your Fantasy, Tha Ho In You, Dollaz + Sense, Let You Havit, Summer Breeze, Quik's Groove III, Sucka Free, Keep Tha "P" In It, Hoorah 4 Tha Funk (Reprise), Tanqueray
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dj Quik - Safe And Sound (4251804125345) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4980 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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