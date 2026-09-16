Top.Mail.Ru
Sault - Acts Of Faith (0712221017933) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Sault - Acts Of Faith (0712221017933) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Sault - Acts Of Faith (0712221017933) виниловая пластинка - фото 1
Sault - Acts Of Faith (0712221017933) виниловая пластинка - фото 2
Sault - Acts Of Faith (0712221017933) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sault
Альбом (сингл)
Acts Of Faith
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sault - Acts Of Faith (0712221017933) виниловая пластинка - фото 1
  • Sault - Acts Of Faith (0712221017933) виниловая пластинка - фото 2
  • Sault - Acts Of Faith (0712221017933) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721738
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Sault - Acts Of Faith (0712221017933) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0712221017933]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sault
Альбом (сингл)
Acts Of Faith
Жанр
Soul
Трек-лист
I Look For You, Set Your Spirit Free, God Will Help You Heal, Heal, Soul Clean, The Lesson Is Over, Someone To Love You, Signs, Pray For Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sault - Acts Of Faith (0712221017933) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Look For You, Set Your Spirit Free, God Will Help You Heal, Heal, Soul Clean, The Lesson Is Over, Someone To Love You, Signs, Pray For Me



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Sault - Acts Of Faith (0712221017933) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0712221017933]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sault
Альбом (сингл)
Acts Of Faith
Жанр
Soul
Трек-лист
I Look For You, Set Your Spirit Free, God Will Help You Heal, Heal, Soul Clean, The Lesson Is Over, Someone To Love You, Signs, Pray For Me
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Look For You, Set Your Spirit Free, God Will Help You Heal, Heal, Soul Clean, The Lesson Is Over, Someone To Love You, Signs, Pray For Me


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sault - Acts Of Faith (0712221017933) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4980 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...