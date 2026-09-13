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Coastlines - 2 (4251804137898) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Coastlines - 2 (4251804137898) виниловая пластинка

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Coastlines - 2 (4251804137898) виниловая пластинка - фото 1
Coastlines - 2 (4251804137898) виниловая пластинка - фото 2
Coastlines - 2 (4251804137898) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Coastlines
Альбом (сингл)
2
Жанр
Диско
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Coastlines - 2 (4251804137898) виниловая пластинка - фото 1
  • Coastlines - 2 (4251804137898) виниловая пластинка - фото 2
  • Coastlines - 2 (4251804137898) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721729
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Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804137898]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Coastlines
Альбом (сингл)
2
Жанр
Диско
Трек-лист
Tenderly, Mile High Swinger, Alicia, Combustione Lenta, Night Cruise, Waves and Rays, Sky Island, Area Code 868, Sand Steps, Song For My Mother, Yasmin's Theme, Asafuji
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Coastlines - 2 (4251804137898) виниловая пластинка

Поклонники балеарской музыки, ликуйте! Японская группа Coastlines, играющая в стиле тропического фьюжена, возвращается с мировым виниловым релизом альбома Coastlines 2. Продолжение их классического дебюта, это звучание отражает глобальные влияния Coastlines. Если внимание к мельчайшим звуковым деталям особенно характерно для японской музыки, то общее настроение передает грандиозное величие международного балеарского сообщества. Как они сами говорят, Coastlines 2 представляет собой «более точный и прекрасно отполированный волшебный час». Если это не балеарская музыка, то мы не знаем, что это. Такуми Канеко и Масанори Икеда не радикально меняют свой роскошный стиль на этом втором альбоме; да и мы бы не хотели, чтобы они этого делали. Тем не менее, благодаря более сфокусированному звучанию от первого до последнего трека, как Coastlines, так и Be With считают, что этот альбом даже сильнее первого. Одно осталось неизменным: использование инструментальной музыки вместо слов для выражения их тем, а именно, «эмоционального выражения ощущения промокшего тела». Открывающая композиция «Tenderly» имеет подходящее название — нежный латиноамериканский ритм, плавно возвращающий вас к звучанию Coastlines. Синтезаторная экзотика с обилием органа, созвучная современной Lovelock композиции «Washington Park». Их сверхгоризонтальная интерпретация «Mile High Swinger» Hawkshaw & Bennett (из альбома Synthesiser And Percussion, переизданного Be With!) вызывает в памяти коктейли у бассейна на фоне медленно садящегося солнца. Приглушенный глубокий джаз-фанк-свинг «Alicia» — это переработанная версия песни Габора Сабо из его классического альбома Jazz Raga. Здесь это звучит как неизданный трек из The Chronic. С закатом солнца "Combustione Lenta" создает расслабляющую атмосферу идиллического костра на уединенном пляже. Демонстрируя новую прекрасную сторону Coastlines, мы наслаждаемся атмосферой Moments In Love и меланхоличными гитарными партиями. Утреннее чудо "Night Cruise" с фортепианным сопровождением изначально задумывалось как совершенно другая песня, но дуэт нашел особенно удачный луп из первоначального наброска и переработал его в этот изысканный инструментальный соул-грув в стиле 80-х. "Waves And Rays" – это волнообразные кислотные волны и свет маяка. G-фанк на стальных барабанах с эффектом "chopped and screwed", парящими синтезаторами и отсылками к сочному машинному соулу Mtume и Jam & Lewis. Да, *настолько* хорошо.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804137898]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Coastlines
Альбом (сингл)
2
Жанр
Диско
Трек-лист
Tenderly, Mile High Swinger, Alicia, Combustione Lenta, Night Cruise, Waves and Rays, Sky Island, Area Code 868, Sand Steps, Song For My Mother, Yasmin's Theme, Asafuji
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Поклонники балеарской музыки, ликуйте! Японская группа Coastlines, играющая в стиле тропического фьюжена, возвращается с мировым виниловым релизом альбома Coastlines 2. Продолжение их классического дебюта, это звучание отражает глобальные влияния Coastlines. Если внимание к мельчайшим звуковым деталям особенно характерно для японской музыки, то общее настроение передает грандиозное величие международного балеарского сообщества. Как они сами говорят, Coastlines 2 представляет собой «более точный и прекрасно отполированный волшебный час». Если это не балеарская музыка, то мы не знаем, что это. Такуми Канеко и Масанори Икеда не радикально меняют свой роскошный стиль на этом втором альбоме; да и мы бы не хотели, чтобы они этого делали. Тем не менее, благодаря более сфокусированному звучанию от первого до последнего трека, как Coastlines, так и Be With считают, что этот альбом даже сильнее первого. Одно осталось неизменным: использование инструментальной музыки вместо слов для выражения их тем, а именно, «эмоционального выражения ощущения промокшего тела». Открывающая композиция «Tenderly» имеет подходящее название — нежный латиноамериканский ритм, плавно возвращающий вас к звучанию Coastlines. Синтезаторная экзотика с обилием органа, созвучная современной Lovelock композиции «Washington Park». Их сверхгоризонтальная интерпретация «Mile High Swinger» Hawkshaw & Bennett (из альбома Synthesiser And Percussion, переизданного Be With!) вызывает в памяти коктейли у бассейна на фоне медленно садящегося солнца. Приглушенный глубокий джаз-фанк-свинг «Alicia» — это переработанная версия песни Габора Сабо из его классического альбома Jazz Raga. Здесь это звучит как неизданный трек из The Chronic. С закатом солнца "Combustione Lenta" создает расслабляющую атмосферу идиллического костра на уединенном пляже. Демонстрируя новую прекрасную сторону Coastlines, мы наслаждаемся атмосферой Moments In Love и меланхоличными гитарными партиями. Утреннее чудо "Night Cruise" с фортепианным сопровождением изначально задумывалось как совершенно другая песня, но дуэт нашел особенно удачный луп из первоначального наброска и переработал его в этот изысканный инструментальный соул-грув в стиле 80-х. "Waves And Rays" – это волнообразные кислотные волны и свет маяка. G-фанк на стальных барабанах с эффектом "chopped and screwed", парящими синтезаторами и отсылками к сочному машинному соулу Mtume и Jam & Lewis. Да, *настолько* хорошо.


Теги товара: Limited Edition
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