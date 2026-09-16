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Blue Lake - The Animal (4251804187039) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Blue Lake - The Animal (4251804187039) виниловая пластинка

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Blue Lake - The Animal (4251804187039) виниловая пластинка - фото 1
Blue Lake - The Animal (4251804187039) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Blue Lake
Альбом (сингл)
The Animal
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blue Lake - The Animal (4251804187039) виниловая пластинка - фото 1
  • Blue Lake - The Animal (4251804187039) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721702
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Blue Lake - The Animal (4251804187039) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804187039]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Blue Lake
Альбом (сингл)
The Animal
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Circles, Cut Paper, Berlin, Flowers for David, Seeds, Yarrow, Strand, The Animal, Vertical Hold, To Read
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blue Lake - The Animal (4251804187039) виниловая пластинка

Blue Lake представляет свой самый амбициозный альбом на сегодняшний день, в котором его дальновидный создатель Джейсон Данган использует коллективную алхимию своей группы, создавая десять энергичных треков, которые резонируют с мощной прямотой, вызывая экологическую связь с окружающим миром. Выросший в Далласе, штат Техас, Дунган много лет жил в Европе и США, прежде чем обосноваться в датской столице Копенгагене, где он проживает и по сей день. Копенгаген в последние годы стал считаться плодотворной почвой для творчества таких экспериментальных художников, как Астрид Сонне, М.Л. Бух и Кларисса Коннелли. Это насыщенное путешествиями детство, несомненно, оказало духовное влияние на становление Дунгана как уникального художественного голоса, балансирующего между эмбиентом, американой и оттенками космической музыки, уникально сочетающегося с его собственной скандинавской эстетикой.

Отзывы о товаре Blue Lake - The Animal (4251804187039) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804187039]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Blue Lake
Альбом (сингл)
The Animal
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Circles, Cut Paper, Berlin, Flowers for David, Seeds, Yarrow, Strand, The Animal, Vertical Hold, To Read
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Blue Lake представляет свой самый амбициозный альбом на сегодняшний день, в котором его дальновидный создатель Джейсон Данган использует коллективную алхимию своей группы, создавая десять энергичных треков, которые резонируют с мощной прямотой, вызывая экологическую связь с окружающим миром. Выросший в Далласе, штат Техас, Дунган много лет жил в Европе и США, прежде чем обосноваться в датской столице Копенгагене, где он проживает и по сей день. Копенгаген в последние годы стал считаться плодотворной почвой для творчества таких экспериментальных художников, как Астрид Сонне, М.Л. Бух и Кларисса Коннелли. Это насыщенное путешествиями детство, несомненно, оказало духовное влияние на становление Дунгана как уникального художественного голоса, балансирующего между эмбиентом, американой и оттенками космической музыки, уникально сочетающегося с его собственной скандинавской эстетикой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blue Lake - The Animal (4251804187039) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4150 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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