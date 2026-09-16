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Superpoze - Nova Cardinale (3770018072241) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Superpoze - Nova Cardinale (3770018072241) виниловая пластинка

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Superpoze - Nova Cardinale (3770018072241) виниловая пластинка - фото 1
Superpoze - Nova Cardinale (3770018072241) виниловая пластинка - фото 2
Superpoze - Nova Cardinale (3770018072241) виниловая пластинка - фото 3
Superpoze - Nova Cardinale (3770018072241) виниловая пластинка - фото 4
Superpoze - Nova Cardinale (3770018072241) виниловая пластинка - фото 5
Superpoze - Nova Cardinale (3770018072241) виниловая пластинка - фото 6
Superpoze - Nova Cardinale (3770018072241) виниловая пластинка - фото 7
Superpoze - Nova Cardinale (3770018072241) виниловая пластинка - фото 8
Superpoze - Nova Cardinale (3770018072241) виниловая пластинка - фото 9
Superpoze - Nova Cardinale (3770018072241) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Superpoze
Альбом (сингл)
Nova Cardinale
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Superpoze - Nova Cardinale (3770018072241) виниловая пластинка - фото 1
  • Superpoze - Nova Cardinale (3770018072241) виниловая пластинка - фото 2
  • Superpoze - Nova Cardinale (3770018072241) виниловая пластинка - фото 3
  • Superpoze - Nova Cardinale (3770018072241) виниловая пластинка - фото 4
  • Superpoze - Nova Cardinale (3770018072241) виниловая пластинка - фото 5
  • Superpoze - Nova Cardinale (3770018072241) виниловая пластинка - фото 6
  • Superpoze - Nova Cardinale (3770018072241) виниловая пластинка - фото 7
  • Superpoze - Nova Cardinale (3770018072241) виниловая пластинка - фото 8
  • Superpoze - Nova Cardinale (3770018072241) виниловая пластинка - фото 9
  • Superpoze - Nova Cardinale (3770018072241) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721579
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Superpoze - Nova Cardinale (3770018072241) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[3770018072241]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Superpoze
Альбом (сингл)
Nova Cardinale
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Air, Parabel, A Ballet Of Life And Death, Geneva, Avril, Mai, Varaville, To Build A Fire, Cardinal Point, Po?me, Na?ades, Coda, Song For Abel
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Superpoze - Nova Cardinale (3770018072241) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Air, Parabel, A Ballet Of Life And Death, Geneva, Avril, Mai, Varaville, To Build A Fire, Cardinal Point, Po?me, Na?ades, Coda, Song For Abel

Отзывы о товаре Superpoze - Nova Cardinale (3770018072241) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[3770018072241]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Superpoze
Альбом (сингл)
Nova Cardinale
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Air, Parabel, A Ballet Of Life And Death, Geneva, Avril, Mai, Varaville, To Build A Fire, Cardinal Point, Po?me, Na?ades, Coda, Song For Abel
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Air, Parabel, A Ballet Of Life And Death, Geneva, Avril, Mai, Varaville, To Build A Fire, Cardinal Point, Po?me, Na?ades, Coda, Song For Abel
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Superpoze - Nova Cardinale (3770018072241) виниловая пластинка - купить по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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