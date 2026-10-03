Utah Saints - Utah Saints (5060555219871) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Utah Saints
Альбом (сингл)
Utah Saints
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб.
В наличии
Код товара: 721541
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6 290 руб.
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Характеристики
Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
London
Barcode
[5060555219871]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Utah Saints
Альбом (сингл)
Utah Saints
Жанр
House
Трек-лист
New Gold Dream (81-82-83-84), What Can You Do For Me, Soulution, Believe In Me, Too Much To Swallow (Part 1), Something Good, I Want You, States Of Mind, Trance Atlantic Glide, Kinetic Synthetic, My Mind Must Be Free, Highlander (CJ Bolland Mix), Ohio (DJ Misjah Mix), Star (Union Jack Mix)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Utah Saints - Utah Saints (5060555219871) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: New Gold Dream (81-82-83-84), What Can You Do For Me, Soulution, Believe In Me, Too Much To Swallow (Part 1), Something Good, I Want You, States Of Mind, Trance Atlantic Glide, Kinetic Synthetic, My Mind Must Be Free, Highlander (CJ Bolland Mix), Ohio (DJ Misjah Mix), Star (Union Jack Mix)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
London
Barcode
[5060555219871]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Utah Saints
Альбом (сингл)
Utah Saints
Жанр
House
Трек-лист
New Gold Dream (81-82-83-84), What Can You Do For Me, Soulution, Believe In Me, Too Much To Swallow (Part 1), Something Good, I Want You, States Of Mind, Trance Atlantic Glide, Kinetic Synthetic, My Mind Must Be Free, Highlander (CJ Bolland Mix), Ohio (DJ Misjah Mix), Star (Union Jack Mix)
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: New Gold Dream (81-82-83-84), What Can You Do For Me, Soulution, Believe In Me, Too Much To Swallow (Part 1), Something Good, I Want You, States Of Mind, Trance Atlantic Glide, Kinetic Synthetic, My Mind Must Be Free, Highlander (CJ Bolland Mix), Ohio (DJ Misjah Mix), Star (Union Jack Mix)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Utah Saints - Utah Saints (5060555219871) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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