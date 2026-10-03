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Utah Saints - Utah Saints (5060555219871) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Utah Saints - Utah Saints (5060555219871) виниловая пластинка

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Utah Saints - Utah Saints (5060555219871) виниловая пластинка - фото 1
Utah Saints - Utah Saints (5060555219871) виниловая пластинка - фото 2
Utah Saints - Utah Saints (5060555219871) виниловая пластинка - фото 3
Utah Saints - Utah Saints (5060555219871) виниловая пластинка - фото 4
Utah Saints - Utah Saints (5060555219871) виниловая пластинка - фото 5
Utah Saints - Utah Saints (5060555219871) виниловая пластинка - фото 6
Utah Saints - Utah Saints (5060555219871) виниловая пластинка - фото 7
Utah Saints - Utah Saints (5060555219871) виниловая пластинка - фото 8
Utah Saints - Utah Saints (5060555219871) виниловая пластинка - фото 9
Utah Saints - Utah Saints (5060555219871) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Utah Saints
Альбом (сингл)
Utah Saints
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Utah Saints - Utah Saints (5060555219871) виниловая пластинка - фото 1
  • Utah Saints - Utah Saints (5060555219871) виниловая пластинка - фото 2
  • Utah Saints - Utah Saints (5060555219871) виниловая пластинка - фото 3
  • Utah Saints - Utah Saints (5060555219871) виниловая пластинка - фото 4
  • Utah Saints - Utah Saints (5060555219871) виниловая пластинка - фото 5
  • Utah Saints - Utah Saints (5060555219871) виниловая пластинка - фото 6
  • Utah Saints - Utah Saints (5060555219871) виниловая пластинка - фото 7
  • Utah Saints - Utah Saints (5060555219871) виниловая пластинка - фото 8
  • Utah Saints - Utah Saints (5060555219871) виниловая пластинка - фото 9
  • Utah Saints - Utah Saints (5060555219871) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 
Начислим 200 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721541
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Utah Saints - Utah Saints (5060555219871) виниловая пластинка
6 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
London
Barcode
[5060555219871]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Utah Saints
Альбом (сингл)
Utah Saints
Жанр
House
Трек-лист
New Gold Dream (81-82-83-84), What Can You Do For Me, Soulution, Believe In Me, Too Much To Swallow (Part 1), Something Good, I Want You, States Of Mind, Trance Atlantic Glide, Kinetic Synthetic, My Mind Must Be Free, Highlander (CJ Bolland Mix), Ohio (DJ Misjah Mix), Star (Union Jack Mix)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Utah Saints - Utah Saints (5060555219871) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: New Gold Dream (81-82-83-84), What Can You Do For Me, Soulution, Believe In Me, Too Much To Swallow (Part 1), Something Good, I Want You, States Of Mind, Trance Atlantic Glide, Kinetic Synthetic, My Mind Must Be Free, Highlander (CJ Bolland Mix), Ohio (DJ Misjah Mix), Star (Union Jack Mix)

Отзывы о товаре Utah Saints - Utah Saints (5060555219871) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
London
Barcode
[5060555219871]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Utah Saints
Альбом (сингл)
Utah Saints
Жанр
House
Трек-лист
New Gold Dream (81-82-83-84), What Can You Do For Me, Soulution, Believe In Me, Too Much To Swallow (Part 1), Something Good, I Want You, States Of Mind, Trance Atlantic Glide, Kinetic Synthetic, My Mind Must Be Free, Highlander (CJ Bolland Mix), Ohio (DJ Misjah Mix), Star (Union Jack Mix)
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: New Gold Dream (81-82-83-84), What Can You Do For Me, Soulution, Believe In Me, Too Much To Swallow (Part 1), Something Good, I Want You, States Of Mind, Trance Atlantic Glide, Kinetic Synthetic, My Mind Must Be Free, Highlander (CJ Bolland Mix), Ohio (DJ Misjah Mix), Star (Union Jack Mix)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Utah Saints - Utah Saints (5060555219871) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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