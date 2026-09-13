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Cardi B - Am I The Drama (Translucent Violet) (0075678594045) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cardi B - Am I The Drama (Translucent Violet) (0075678594045) виниловая пластинка

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Cardi B - Am I The Drama (Translucent Violet) (0075678594045) виниловая пластинка - фото 1
Cardi B - Am I The Drama (Translucent Violet) (0075678594045) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
CARDI B
Альбом (сингл)
Am I The Drama
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cardi B - Am I The Drama (Translucent Violet) (0075678594045) виниловая пластинка - фото 1
  • Cardi B - Am I The Drama (Translucent Violet) (0075678594045) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720309
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678594045]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
CARDI B
Альбом (сингл)
Am I The Drama
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Dead, Hello, Magnet, Pick It Up, Imaginary Playerz, Bodega Baddie, Salute, Safe, Show Tears, Outside, Pretty & Petty, Better Than You, ErrTime, Check Please, Principal, Trophies, Nice Guy, Killin You Hoes, Up, WAP
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cardi B - Am I The Drama (Translucent Violet) (0075678594045) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dead, Hello, Magnet, Pick It Up, Imaginary Playerz, Bodega Baddie, Salute, Safe, Show Tears, Outside, Pretty & Petty, Better Than You, ErrTime, Check Please, Principal, Trophies, Nice Guy, Killin You Hoes, Up, WAP



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Cardi B - Am I The Drama (Translucent Violet) (0075678594045) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678594045]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
CARDI B
Альбом (сингл)
Am I The Drama
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Dead, Hello, Magnet, Pick It Up, Imaginary Playerz, Bodega Baddie, Salute, Safe, Show Tears, Outside, Pretty & Petty, Better Than You, ErrTime, Check Please, Principal, Trophies, Nice Guy, Killin You Hoes, Up, WAP
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dead, Hello, Magnet, Pick It Up, Imaginary Playerz, Bodega Baddie, Salute, Safe, Show Tears, Outside, Pretty & Petty, Better Than You, ErrTime, Check Please, Principal, Trophies, Nice Guy, Killin You Hoes, Up, WAP


Теги товара: Limited Edition
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