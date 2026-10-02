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Kenny Burrell - Introducing Kenny Burrell (Analogue, Tone Poet) (0602577519987) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kenny Burrell - Introducing Kenny Burrell (Analogue, Tone Poet) (0602577519987) виниловая пластинка

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Kenny Burrell - Introducing Kenny Burrell (Analogue, Tone Poet) (0602577519987) виниловая пластинка - фото 1
Kenny Burrell - Introducing Kenny Burrell (Analogue, Tone Poet) (0602577519987) виниловая пластинка - фото 2
Kenny Burrell - Introducing Kenny Burrell (Analogue, Tone Poet) (0602577519987) виниловая пластинка - фото 3
Kenny Burrell - Introducing Kenny Burrell (Analogue, Tone Poet) (0602577519987) виниловая пластинка - фото 4
Kenny Burrell - Introducing Kenny Burrell (Analogue, Tone Poet) (0602577519987) виниловая пластинка - фото 5
Kenny Burrell - Introducing Kenny Burrell (Analogue, Tone Poet) (0602577519987) виниловая пластинка - фото 6
Kenny Burrell - Introducing Kenny Burrell (Analogue, Tone Poet) (0602577519987) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Kenny Burrell
Альбом (сингл)
Introducing Kenny Burrell
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kenny Burrell - Introducing Kenny Burrell (Analogue, Tone Poet) (0602577519987) виниловая пластинка - фото 1
  • Kenny Burrell - Introducing Kenny Burrell (Analogue, Tone Poet) (0602577519987) виниловая пластинка - фото 2
  • Kenny Burrell - Introducing Kenny Burrell (Analogue, Tone Poet) (0602577519987) виниловая пластинка - фото 3
  • Kenny Burrell - Introducing Kenny Burrell (Analogue, Tone Poet) (0602577519987) виниловая пластинка - фото 4
  • Kenny Burrell - Introducing Kenny Burrell (Analogue, Tone Poet) (0602577519987) виниловая пластинка - фото 5
  • Kenny Burrell - Introducing Kenny Burrell (Analogue, Tone Poet) (0602577519987) виниловая пластинка - фото 6
  • Kenny Burrell - Introducing Kenny Burrell (Analogue, Tone Poet) (0602577519987) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401760
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Kenny Burrell - Introducing Kenny Burrell (Analogue, Tone Poet) (0602577519987) виниловая пластинка
6 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602577519987]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Kenny Burrell
Альбом (сингл)
Introducing Kenny Burrell
Жанр
Jazz
Трек-лист
This Time The Dream's On Me, Fugue'n Blues, Takeela, Weaver Of Dreams, Delilah, Rhythmorama, Blues For Skeeter
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kenny Burrell - Introducing Kenny Burrell (Analogue, Tone Poet) (0602577519987) виниловая пластинка

Track List

A1This Time The Dream's On Me
A2Fugue 'N Blues
A3Takeela
A4Weaver Of Dreams
B1Delilah
B2Rhythmorama
B3Blues For Skeeter

Отзывы о товаре Kenny Burrell - Introducing Kenny Burrell (Analogue, Tone Poet) (0602577519987) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602577519987]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Kenny Burrell
Альбом (сингл)
Introducing Kenny Burrell
Жанр
Jazz
Трек-лист
This Time The Dream's On Me, Fugue'n Blues, Takeela, Weaver Of Dreams, Delilah, Rhythmorama, Blues For Skeeter
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1This Time The Dream's On Me
A2Fugue 'N Blues
A3Takeela
A4Weaver Of Dreams
B1Delilah
B2Rhythmorama
B3Blues For Skeeter
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kenny Burrell - Introducing Kenny Burrell (Analogue, Tone Poet) (0602577519987) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6170 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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