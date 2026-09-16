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Dream Theater - Octavarium (Clear) (0081227810689) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dream Theater - Octavarium (Clear) (0081227810689) виниловая пластинка

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Dream Theater - Octavarium (Clear) (0081227810689) виниловая пластинка - фото 1
Dream Theater - Octavarium (Clear) (0081227810689) виниловая пластинка - фото 2
Dream Theater - Octavarium (Clear) (0081227810689) виниловая пластинка - фото 3
Dream Theater - Octavarium (Clear) (0081227810689) виниловая пластинка - фото 4
Dream Theater - Octavarium (Clear) (0081227810689) виниловая пластинка - фото 5
Dream Theater - Octavarium (Clear) (0081227810689) виниловая пластинка - фото 6
Dream Theater - Octavarium (Clear) (0081227810689) виниловая пластинка - фото 7
Dream Theater - Octavarium (Clear) (0081227810689) виниловая пластинка - фото 8
Dream Theater - Octavarium (Clear) (0081227810689) виниловая пластинка - фото 9
Dream Theater - Octavarium (Clear) (0081227810689) виниловая пластинка - фото 10
Dream Theater - Octavarium (Clear) (0081227810689) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
OCTAVARIUM
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Dream Theater - Octavarium (Clear) (0081227810689) виниловая пластинка - фото 1
  • Dream Theater - Octavarium (Clear) (0081227810689) виниловая пластинка - фото 2
  • Dream Theater - Octavarium (Clear) (0081227810689) виниловая пластинка - фото 3
  • Dream Theater - Octavarium (Clear) (0081227810689) виниловая пластинка - фото 4
  • Dream Theater - Octavarium (Clear) (0081227810689) виниловая пластинка - фото 5
  • Dream Theater - Octavarium (Clear) (0081227810689) виниловая пластинка - фото 6
  • Dream Theater - Octavarium (Clear) (0081227810689) виниловая пластинка - фото 7
  • Dream Theater - Octavarium (Clear) (0081227810689) виниловая пластинка - фото 8
  • Dream Theater - Octavarium (Clear) (0081227810689) виниловая пластинка - фото 9
  • Dream Theater - Octavarium (Clear) (0081227810689) виниловая пластинка - фото 10
  • Dream Theater - Octavarium (Clear) (0081227810689) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718173
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Dream Theater - Octavarium (Clear) (0081227810689) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227810689]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
OCTAVARIUM
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Root of All Evil, The Answer Lies Within, These Walls, I Walk BeYou, Panic Attack, Never Enough, Sacrificed Sons, Octavarium
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dream Theater - Octavarium (Clear) (0081227810689) виниловая пластинка

Octavarium — восьмой студийный альбом американской прогрессив-метал-группы Dream Theater, выпущенный в 2005 году Издание на прозрачном виниле Octavarium — первый релиз группы, особенностью которого стало участие в записи оркестра. Альбом достиг высоких позиций в хит-парадах разных стран. Критики в основном положительно отнеслись к работе Dream Theater и, несмотря на то, что некоторые песни были сочтены ими противоречивыми, похвалили музыкальное разнообразие альбома. Для продвижения альбома группа совершила всемирный гастрольный тур, длившийся один год.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Dream Theater - Octavarium (Clear) (0081227810689) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227810689]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
OCTAVARIUM
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Root of All Evil, The Answer Lies Within, These Walls, I Walk BeYou, Panic Attack, Never Enough, Sacrificed Sons, Octavarium
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Octavarium — восьмой студийный альбом американской прогрессив-метал-группы Dream Theater, выпущенный в 2005 году Издание на прозрачном виниле Octavarium — первый релиз группы, особенностью которого стало участие в записи оркестра. Альбом достиг высоких позиций в хит-парадах разных стран. Критики в основном положительно отнеслись к работе Dream Theater и, несмотря на то, что некоторые песни были сочтены ими противоречивыми, похвалили музыкальное разнообразие альбома. Для продвижения альбома группа совершила всемирный гастрольный тур, длившийся один год.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dream Theater - Octavarium (Clear) (0081227810689) виниловая пластинка – стоимость товара 7220 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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