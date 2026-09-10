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Eminem - Music To Be Murdered By (coloured) (0602508735172) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eminem - Music To Be Murdered By (coloured) (0602508735172) виниловая пластинка

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Eminem - Music To Be Murdered By (coloured) (0602508735172) виниловая пластинка - фото 1
Eminem - Music To Be Murdered By (coloured) (0602508735172) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
Music To Be Murdered By
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Eminem - Music To Be Murdered By (coloured) (0602508735172) виниловая пластинка - фото 1
  • Eminem - Music To Be Murdered By (coloured) (0602508735172) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 401992
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Коллекция Eminem
filter_none Товар входит в коллекцию Eminem

Коллекция Eminem


Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602508735172]
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
Music To Be Murdered By
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eminem - Music To Be Murdered By (coloured) (0602508735172) виниловая пластинка

Track List

A1Premonition (Intro)
A2Unaccommodating
A3You Gon' Learn
A4Alfred (Interlude)
A5Those Kinda Nights
A6In Too Deep
B7Godzilla
B8Darkness
B9Leaving Heaven
B10Yah Yah
C11Stepdad (Intro)
C12Stepdad
C13Marsh
C14Never Love Again
C15Little Engine
C16Lock It Up
D17Farewell
D18No Regrets
D19I Will
D20Alfred (Outro)

Отзывы о товаре Eminem - Music To Be Murdered By (coloured) (0602508735172) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602508735172]
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
Music To Be Murdered By
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Premonition (Intro)
A2Unaccommodating
A3You Gon' Learn
A4Alfred (Interlude)
A5Those Kinda Nights
A6In Too Deep
B7Godzilla
B8Darkness
B9Leaving Heaven
B10Yah Yah
C11Stepdad (Intro)
C12Stepdad
C13Marsh
C14Never Love Again
C15Little Engine
C16Lock It Up
D17Farewell
D18No Regrets
D19I Will
D20Alfred (Outro)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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