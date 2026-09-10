Eminem - Music To Be Murdered By (coloured) (0602508735172) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
Music To Be Murdered By
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 401992
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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602508735172]
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
Music To Be Murdered By
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eminem - Music To Be Murdered By (coloured) (0602508735172) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Premonition (Intro)
|A2
|Unaccommodating
|A3
|You Gon' Learn
|A4
|Alfred (Interlude)
|A5
|Those Kinda Nights
|A6
|In Too Deep
|B7
|Godzilla
|B8
|Darkness
|B9
|Leaving Heaven
|B10
|Yah Yah
|C11
|Stepdad (Intro)
|C12
|Stepdad
|C13
|Marsh
|C14
|Never Love Again
|C15
|Little Engine
|C16
|Lock It Up
|D17
|Farewell
|D18
|No Regrets
|D19
|I Will
|D20
|Alfred (Outro)
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Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602508735172]
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
Music To Be Murdered By
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Premonition (Intro)
|A2
|Unaccommodating
|A3
|You Gon' Learn
|A4
|Alfred (Interlude)
|A5
|Those Kinda Nights
|A6
|In Too Deep
|B7
|Godzilla
|B8
|Darkness
|B9
|Leaving Heaven
|B10
|Yah Yah
|C11
|Stepdad (Intro)
|C12
|Stepdad
|C13
|Marsh
|C14
|Never Love Again
|C15
|Little Engine
|C16
|Lock It Up
|D17
|Farewell
|D18
|No Regrets
|D19
|I Will
|D20
|Alfred (Outro)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Eminem - Music To Be Murdered By (coloured) (0602508735172) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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