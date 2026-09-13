Телевизор Blackton BT 40F36B Black
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Характеристики
Описание товара Телевизор Blackton BT 40F36B Black
Телевизоры Blackton от бренда BQ представляют собой идеальное сочетание высококачественного изображения и стильного дизайна. С диагональю 40 дюймов (101 см) и разрешением 1920x1080 пикселей, эти телевизоры обеспечивают четкость и яркость изображения в формате Full HD (1080р), благодаря технологии Direct LED подсветки. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавное отображение динамичных сцен, что особенно важно для любителей экшн-фильмов и спортивных трансляций. Blackton оснащен встроенными цифровыми тюнерами стандарта DVB-C, что позволяет принимать кабельное телевидение без дополнительного оборудования. Телевизоры имеют три HDMI входа, что облегчает подключение различных внешних устройств, таких как игровые консоли и мультимедийные проигрыватели. Аудиосистема Blackton обеспечивает чистый и мощный звук с общей выходной мощностью 16 Вт, создавая эффект полного погружения в происходящее на экране. Возможность крепления на стену с использованием стандарта VESA 100x100 позволяет легко интегрировать телевизор в интерьер любого помещения. Телевизоры Blackton доступны в элегантном черном цвете, что подчеркивает их современный и универсальный стиль. Имея вес с подставкой всего 4,3 кг, они удобны для транспортировки и установки. Производятся эти телевизоры в России, что гарантирует высокое качество сборки и надежность. Blackton — это оптимальный выбор для ценителей качества и функциональности.
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