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Телевизор Xiaomi TV A 32 2026 ELA5880RU 32" (L32MB-ARU KZ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Xiaomi TV A 32 2026 ELA5880RU 32" (L32MB-ARU KZ)

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Телевизор Xiaomi TV A 32 2026 ELA5880RU 32&quot; (L32MB-ARU KZ) - фото 1
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Телевизор Xiaomi TV A 32 2026 ELA5880RU 32&quot; (L32MB-ARU KZ) - фото 5
Телевизор Xiaomi TV A 32 2026 ELA5880RU 32&quot; (L32MB-ARU KZ) - фото 6
Телевизор Xiaomi TV A 32 2026 ELA5880RU 32&quot; (L32MB-ARU KZ) - фото 7
Телевизор Xiaomi TV A 32 2026 ELA5880RU 32&quot; (L32MB-ARU KZ) - фото 8
Телевизор Xiaomi TV A 32 2026 ELA5880RU 32&quot; (L32MB-ARU KZ) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Xiaomi TV A 32 2026 ELA5880RU 32&quot; (L32MB-ARU KZ) - фото 1
  • Телевизор Xiaomi TV A 32 2026 ELA5880RU 32&quot; (L32MB-ARU KZ) - фото 2
  • Телевизор Xiaomi TV A 32 2026 ELA5880RU 32&quot; (L32MB-ARU KZ) - фото 3
  • Телевизор Xiaomi TV A 32 2026 ELA5880RU 32&quot; (L32MB-ARU KZ) - фото 4
  • Телевизор Xiaomi TV A 32 2026 ELA5880RU 32&quot; (L32MB-ARU KZ) - фото 5
  • Телевизор Xiaomi TV A 32 2026 ELA5880RU 32&quot; (L32MB-ARU KZ) - фото 6
  • Телевизор Xiaomi TV A 32 2026 ELA5880RU 32&quot; (L32MB-ARU KZ) - фото 7
  • Телевизор Xiaomi TV A 32 2026 ELA5880RU 32&quot; (L32MB-ARU KZ) - фото 8
  • Телевизор Xiaomi TV A 32 2026 ELA5880RU 32&quot; (L32MB-ARU KZ) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730960
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
80
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х49х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Телевизор Xiaomi TV A 32 2026 ELA5880RU 32" (L32MB-ARU KZ)

Откройте для себя мир развлечений с Xiaomi TV A 32 2026. Наслаждайтесь ярким и четким изображением на 32-дюймовом экране, интеллектуальными функциями и удобным управлением. Идеальный выбор для небольших комнат и тех, кто ценит качество. Xiaomi TV A Pro 32 2026 — это телевизор, который позволяет насладиться кинематографическим качеством в домашних условиях. Благодаря передовым инженерным решениям и вниманию к деталям, он обеспечивает впечатляющую визуальную и звуковую глубину, делая каждую сцену живой и реалистичной. Яркий экран с квантовыми точками (QLED) передает более 1,07 млрд оттенков цветов, создавая насыщенную и естественную картинку. Встроенная технология MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation) сглаживает динамичные сцены, устраняя размытость и рывки, даже в самых напряженных моментах фильмов или спортивных трансляций. Для геймеров телевизор предлагает режим Game Boost с поддержкой HDMI 2.1, обеспечивающий частоту обновления 120 Гц. Это гарантирует плавность изображения в играх, минимальное время отклика и захватывающий игровой процесс без артефактов. Минималистичный дизайн с рамками толщиной всего 3,5 мм и гладкой металлической отделкой подчеркивает современность интерьера. Узкий профиль экрана усиливает эффект присутствия, фокусируя внимание на контенте, а не на границах дисплея. Система объемного звука поддерживает форматы Dolby Audio, DTS:X и DTS Virtual:X, создавая трехмерные звуковые сцены. Вы услышите каждый шепот, шаг и взрыв с кристальной четкостью, а мощные динамики обеспечивают насыщенные басы и детализированные высокие частоты. Интеграция с Android TV открывает доступ к тысячам приложений, фильмов и сериалов через Google Play. Умная платформа поддерживает голосовое управление, мультизадачность и синхронизацию с другими устройствами, превращая телевизор в центр вашей цифровой экосистемы. Xiaomi TV A Pro 32 2026 — это высокотехнологичный телевизор, каждый элемент которого разработан для максимального комфорта и эмоционального вовлечения.

Отзывы о товаре Телевизор Xiaomi TV A 32 2026 ELA5880RU 32" (L32MB-ARU KZ)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
80
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
50
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя мир развлечений с Xiaomi TV A 32 2026. Наслаждайтесь ярким и четким изображением на 32-дюймовом экране, интеллектуальными функциями и удобным управлением. Идеальный выбор для небольших комнат и тех, кто ценит качество. Xiaomi TV A Pro 32 2026 — это телевизор, который позволяет насладиться кинематографическим качеством в домашних условиях. Благодаря передовым инженерным решениям и вниманию к деталям, он обеспечивает впечатляющую визуальную и звуковую глубину, делая каждую сцену живой и реалистичной. Яркий экран с квантовыми точками (QLED) передает более 1,07 млрд оттенков цветов, создавая насыщенную и естественную картинку. Встроенная технология MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation) сглаживает динамичные сцены, устраняя размытость и рывки, даже в самых напряженных моментах фильмов или спортивных трансляций. Для геймеров телевизор предлагает режим Game Boost с поддержкой HDMI 2.1, обеспечивающий частоту обновления 120 Гц. Это гарантирует плавность изображения в играх, минимальное время отклика и захватывающий игровой процесс без артефактов. Минималистичный дизайн с рамками толщиной всего 3,5 мм и гладкой металлической отделкой подчеркивает современность интерьера. Узкий профиль экрана усиливает эффект присутствия, фокусируя внимание на контенте, а не на границах дисплея. Система объемного звука поддерживает форматы Dolby Audio, DTS:X и DTS Virtual:X, создавая трехмерные звуковые сцены. Вы услышите каждый шепот, шаг и взрыв с кристальной четкостью, а мощные динамики обеспечивают насыщенные басы и детализированные высокие частоты. Интеграция с Android TV открывает доступ к тысячам приложений, фильмов и сериалов через Google Play. Умная платформа поддерживает голосовое управление, мультизадачность и синхронизацию с другими устройствами, превращая телевизор в центр вашей цифровой экосистемы. Xiaomi TV A Pro 32 2026 — это высокотехнологичный телевизор, каждый элемент которого разработан для максимального комфорта и эмоционального вовлечения.
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Отзывы


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