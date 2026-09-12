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Телевизор LED Hyundai 32" H-LED32BS5100 WebOS Frameless Metal черный/серый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LED Hyundai 32" H-LED32BS5100 WebOS Frameless Metal черный/серый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

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Телевизор LED Hyundai 32&quot; H-LED32BS5100 WebOS Frameless Metal черный/серый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
Телевизор LED Hyundai 32&quot; H-LED32BS5100 WebOS Frameless Metal черный/серый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
Телевизор LED Hyundai 32&quot; H-LED32BS5100 WebOS Frameless Metal черный/серый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
Телевизор LED Hyundai 32&quot; H-LED32BS5100 WebOS Frameless Metal черный/серый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
Телевизор LED Hyundai 32&quot; H-LED32BS5100 WebOS Frameless Metal черный/серый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
Телевизор LED Hyundai 32&quot; H-LED32BS5100 WebOS Frameless Metal черный/серый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
Телевизор LED Hyundai 32&quot; H-LED32BS5100 WebOS Frameless Metal черный/серый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
Телевизор LED Hyundai 32&quot; H-LED32BS5100 WebOS Frameless Metal черный/серый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
Телевизор LED Hyundai 32&quot; H-LED32BS5100 WebOS Frameless Metal черный/серый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
Телевизор LED Hyundai 32&quot; H-LED32BS5100 WebOS Frameless Metal черный/серый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
Телевизор LED Hyundai 32&quot; H-LED32BS5100 WebOS Frameless Metal черный/серый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
Телевизор LED Hyundai 32&quot; H-LED32BS5100 WebOS Frameless Metal черный/серый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 12
Телевизор LED Hyundai 32&quot; H-LED32BS5100 WebOS Frameless Metal черный/серый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 13
Телевизор LED Hyundai 32&quot; H-LED32BS5100 WebOS Frameless Metal черный/серый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 14
Телевизор LED Hyundai 32&quot; H-LED32BS5100 WebOS Frameless Metal черный/серый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 15
Телевизор LED Hyundai 32&quot; H-LED32BS5100 WebOS Frameless Metal черный/серый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 16
Телевизор LED Hyundai 32&quot; H-LED32BS5100 WebOS Frameless Metal черный/серый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Тип матрицы
Led
Разрешение экрана
1366x768
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
HD
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LED Hyundai 32&quot; H-LED32BS5100 WebOS Frameless Metal черный/серый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
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  • Телевизор LED Hyundai 32&quot; H-LED32BS5100 WebOS Frameless Metal черный/серый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
  • Телевизор LED Hyundai 32&quot; H-LED32BS5100 WebOS Frameless Metal черный/серый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
  • Телевизор LED Hyundai 32&quot; H-LED32BS5100 WebOS Frameless Metal черный/серый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
  • Телевизор LED Hyundai 32&quot; H-LED32BS5100 WebOS Frameless Metal черный/серый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
  • Телевизор LED Hyundai 32&quot; H-LED32BS5100 WebOS Frameless Metal черный/серый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
  • Телевизор LED Hyundai 32&quot; H-LED32BS5100 WebOS Frameless Metal черный/серый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 12
  • Телевизор LED Hyundai 32&quot; H-LED32BS5100 WebOS Frameless Metal черный/серый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 13
  • Телевизор LED Hyundai 32&quot; H-LED32BS5100 WebOS Frameless Metal черный/серый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 14
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  • Телевизор LED Hyundai 32&quot; H-LED32BS5100 WebOS Frameless Metal черный/серый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 16
  • Телевизор LED Hyundai 32&quot; H-LED32BS5100 WebOS Frameless Metal черный/серый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699358
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
200x200
Входы
антенный вход x2, usb x1, ethernet, bluetooth
Выходы
оптический, композитный, наушники
Особенности дизайна
Безрамочный
Поверхность экрана
глянцевая
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
718x421.6x83.7
Разрешение, пикселей
1366x768
Тип экрана
LED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Тип матрицы
Led
Разрешение экрана
1366x768
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
HD
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi x2, usb x1, ethernet
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х72х45
Вес, кг.
5.4

Описание товара Телевизор LED Hyundai 32" H-LED32BS5100 WebOS Frameless Metal черный/серый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

телевизор hyundai h-led32bs5100 имеет диагональ 32 дюйма, разрешение hd 1366x768, частоту обновления 60 гц. поддерживает smart tv, wi-fi, bluetooth, и различные телевизионные стандарты. дизайн безрамочный, цвет черный/серый. энергопотребление при работе составляет 32 вт.

Отзывы о товаре Телевизор LED Hyundai 32" H-LED32BS5100 WebOS Frameless Metal черный/серый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
200x200
Входы
антенный вход x2, usb x1, ethernet, bluetooth
Выходы
оптический, композитный, наушники
Особенности дизайна
Безрамочный
Поверхность экрана
глянцевая
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
718x421.6x83.7
Разрешение, пикселей
1366x768
Развернуть
Тип экрана
LED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Тип матрицы
Led
Разрешение экрана
1366x768
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
HD
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi x2, usb x1, ethernet
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Страна производитель
Китай
Описание
телевизор hyundai h-led32bs5100 имеет диагональ 32 дюйма, разрешение hd 1366x768, частоту обновления 60 гц. поддерживает smart tv, wi-fi, bluetooth, и различные телевизионные стандарты. дизайн безрамочный, цвет черный/серый. энергопотребление при работе составляет 32 вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LED Hyundai 32" H-LED32BS5100 WebOS Frameless Metal черный/серый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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