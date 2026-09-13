Телевизор Blackton BT 32FS01B Black
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Характеристики
Описание товара Телевизор Blackton BT 32FS01B Black
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Телевизор Blackton Bt 32FS01B — это идеальное решение для тех, кто ищет недорогой и функциональный телевизор с возможностями Smart TV. С диагональю экрана 32 дюйма и разрешением 1366x768 (HD), он отлично впишется в интерьер кухни или дачи, обеспечивая качественное изображение и удобство использования. ? Благодаря встроенному Wi-Fi и платформе Android, вы сможете наслаждаться любимыми приложениями и стриминговыми сервисами прямо на экране. Подключение к интернету стало проще, а интерфейс интуитивно понятен и удобен. ? Телевизор оснащен двумя HDMI и двумя USB портами, что позволяет подключать различные устройства, такие как игровые консоли, медиаплееры и флешки. Выход на наушники и цифровой выход S/PDIF обеспечивают гибкость в выборе аудиосистемы. ?? Не забывайте, что Blackton Bt 32FS01B также поддерживает крепление VESA, что позволяет легко установить его на стену, освобождая пространство на столе. ? С мощностью звуковой системы 16 Вт и технологией прямой подсветки (Direct LED), вы получите качественный звук и яркие цвета, что сделает просмотр фильмов и передач еще более увлекательным. ? Безрамочный дизайн придаёт телевизору современный вид, а компактные размеры делают его идеальным выбором для небольших помещений. Пульт в комплекте позволит легко управлять всеми функциями устройства.
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