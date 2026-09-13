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Телевизор Blackton BT 32FS01B Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Blackton BT 32FS01B Black

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Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 1
Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 2
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Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 5
Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 6
Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 7
Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 8
Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 9
Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 10
Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 11
Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 12
Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 13
Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 14
Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 15
Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 16
Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 17
Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 18
Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 19
Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 20
Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 21
Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 22
Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 23
Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 1
  • Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 2
  • Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 3
  • Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 4
  • Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 5
  • Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 6
  • Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 7
  • Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 8
  • Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 9
  • Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 10
  • Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 11
  • Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 12
  • Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 13
  • Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 14
  • Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 15
  • Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 16
  • Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 17
  • Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 18
  • Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 19
  • Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 20
  • Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 21
  • Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 22
  • Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 23
  • Телевизор Blackton BT 32FS01B Black - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721015
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Телевизор
Комплектация
телевизор, батарейки, винты, документация, настольная подставка, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x150
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х46х9
Вес, кг.
4.6

Описание товара Телевизор Blackton BT 32FS01B Black

??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Телевизор Blackton Bt 32FS01B — это идеальное решение для тех, кто ищет недорогой и функциональный телевизор с возможностями Smart TV. С диагональю экрана 32 дюйма и разрешением 1366x768 (HD), он отлично впишется в интерьер кухни или дачи, обеспечивая качественное изображение и удобство использования. ? Благодаря встроенному Wi-Fi и платформе Android, вы сможете наслаждаться любимыми приложениями и стриминговыми сервисами прямо на экране. Подключение к интернету стало проще, а интерфейс интуитивно понятен и удобен. ? Телевизор оснащен двумя HDMI и двумя USB портами, что позволяет подключать различные устройства, такие как игровые консоли, медиаплееры и флешки. Выход на наушники и цифровой выход S/PDIF обеспечивают гибкость в выборе аудиосистемы. ?? Не забывайте, что Blackton Bt 32FS01B также поддерживает крепление VESA, что позволяет легко установить его на стену, освобождая пространство на столе. ? С мощностью звуковой системы 16 Вт и технологией прямой подсветки (Direct LED), вы получите качественный звук и яркие цвета, что сделает просмотр фильмов и передач еще более увлекательным. ? Безрамочный дизайн придаёт телевизору современный вид, а компактные размеры делают его идеальным выбором для небольших помещений. Пульт в комплекте позволит легко управлять всеми функциями устройства.

Отзывы о товаре Телевизор Blackton BT 32FS01B Black




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Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Телевизор
Комплектация
телевизор, батарейки, винты, документация, настольная подставка, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x150
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Китай
Описание
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Телевизор Blackton Bt 32FS01B — это идеальное решение для тех, кто ищет недорогой и функциональный телевизор с возможностями Smart TV. С диагональю экрана 32 дюйма и разрешением 1366x768 (HD), он отлично впишется в интерьер кухни или дачи, обеспечивая качественное изображение и удобство использования. ? Благодаря встроенному Wi-Fi и платформе Android, вы сможете наслаждаться любимыми приложениями и стриминговыми сервисами прямо на экране. Подключение к интернету стало проще, а интерфейс интуитивно понятен и удобен. ? Телевизор оснащен двумя HDMI и двумя USB портами, что позволяет подключать различные устройства, такие как игровые консоли, медиаплееры и флешки. Выход на наушники и цифровой выход S/PDIF обеспечивают гибкость в выборе аудиосистемы. ?? Не забывайте, что Blackton Bt 32FS01B также поддерживает крепление VESA, что позволяет легко установить его на стену, освобождая пространство на столе. ? С мощностью звуковой системы 16 Вт и технологией прямой подсветки (Direct LED), вы получите качественный звук и яркие цвета, что сделает просмотр фильмов и передач еще более увлекательным. ? Безрамочный дизайн придаёт телевизору современный вид, а компактные размеры делают его идеальным выбором для небольших помещений. Пульт в комплекте позволит легко управлять всеми функциями устройства.
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Отзывы


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