Steve Hackett - A Midsummer Night's Dream (0198029708219) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Steve Hackett
Альбом (сингл)
A Midsummer Night's Dream
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720539
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198029708219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Steve Hackett
Альбом (сингл)
A Midsummer Night's Dream
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The Palace Of Theseus, A Form In Wax, By Paved Fountain, Titania, Set Your Heart At Rest, Oberon, Within This Wood, In The Beached Margent Of The Sea, Between The Cold Moon And The Earth, Puck, Helena, Peaseblossom, Cobweb, Moth And Mustardseed, Mountains Turned Into Clouds, The Lunatic, The Lover And The Poem, Starlight, Lysander And Demetrius, Celebration, All Is Mended
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Steve Hackett - A Midsummer Night's Dream (0198029708219) виниловая пластинка
В 1997 году Стив Хэкетт совместно с Королевским филармоническим оркестром выпустил классический альбом «Сон в летнюю ночь». Альбом представлял собой музыкальное посвящение классической пьесе Шекспира. Альбом впервые издается на виниле, специально ремастированный для этого формата. Этот альбом, вдохновлённый одноимённой пьесой Уильяма Шекспира, включает в себя игру Стива на классической гитаре в сопровождении Королевского филармонического оркестра под управлением Мэтта Данкли. В записи альбома также приняли участие давние партнёры Стива Роджер Кинг и его брат Джон Хэкетт.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитAC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитLeonard Cohen - You Want It Darker (0889853650712) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитBoney M - Christmas Album (0889854092313) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитGeorge Michael - Listen Without Prejudice (0888751452718) винило...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитJudas Priest - British Steel (0889853909513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитMichael Jackson - Off The Wall (0888751894211) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитJudas Priest - Defenders Of The Faith (0889853908813) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитJean-Michel Jarre - Equinoxe Infinity (0190758764511) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в Сплит0889854390310, Styles, Harry, Harry Styles виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитThe Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитPantera - Reinventing The Steel (0081227974329) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитDoors - The Doors (0075596065412) виниловая пластинка
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198029708219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Steve Hackett
Альбом (сингл)
A Midsummer Night's Dream
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The Palace Of Theseus, A Form In Wax, By Paved Fountain, Titania, Set Your Heart At Rest, Oberon, Within This Wood, In The Beached Margent Of The Sea, Between The Cold Moon And The Earth, Puck, Helena, Peaseblossom, Cobweb, Moth And Mustardseed, Mountains Turned Into Clouds, The Lunatic, The Lover And The Poem, Starlight, Lysander And Demetrius, Celebration, All Is Mended
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
В 1997 году Стив Хэкетт совместно с Королевским филармоническим оркестром выпустил классический альбом «Сон в летнюю ночь». Альбом представлял собой музыкальное посвящение классической пьесе Шекспира. Альбом впервые издается на виниле, специально ремастированный для этого формата. Этот альбом, вдохновлённый одноимённой пьесой Уильяма Шекспира, включает в себя игру Стива на классической гитаре в сопровождении Королевского филармонического оркестра под управлением Мэтта Данкли. В записи альбома также приняли участие давние партнёры Стива Роджер Кинг и его брат Джон Хэкетт.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Steve Hackett - A Midsummer Night's Dream (0198029708219) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Steve Hackett - A Midsummer Night's Dream (0198029708219) виниловая пластинка