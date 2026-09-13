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Spiritbox - Eternal Blue (4050538974799) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Spiritbox - Eternal Blue (4050538974799) виниловая пластинка

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Spiritbox - Eternal Blue (4050538974799) виниловая пластинка - фото 1
Spiritbox - Eternal Blue (4050538974799) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Spiritbox
Альбом (сингл)
Eternal Blue
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Spiritbox - Eternal Blue (4050538974799) виниловая пластинка - фото 1
  • Spiritbox - Eternal Blue (4050538974799) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720520
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Характеристики

Бренд
RISE RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rise Records
Barcode
[4050538974799]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Spiritbox
Альбом (сингл)
Eternal Blue
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Sun Killer, Hurt You, Yellowjacket, The Summit, Secret Garden, Silk In The Strings, Holy Roller, Eternal Blue, We Live In A Strange World, Halcyon, Circle With Me, Constance
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Spiritbox - Eternal Blue (4050538974799) виниловая пластинка

Кортни Лаплант, вокалистка группы Spiritbox, говорит об анонсе своего дебютного альбома:. «Мы очень рады выпустить наш альбом; над ним мы работали более двух лет. Приостановка процесса записи на такой длительный срок из-за пандемии показала мне, что я больше никогда не смогу воспринимать процесс записи альбома как нечто само собой разумеющееся». Должен сказать, хотя мы и не планировали так долго ждать выхода альбома, думаю, это помогло песням стать сильнее. Я так доволен каждой песней, что хотел бы выпустить каждую из них как сингл с музыкальным видео. Все они отражают разные моменты и влияния в нашей жизни. У нас было достаточно времени, чтобы выпустить именно ту музыку, которую мы хотели представить миру, без каких-либо компромиссов. Каждая нота и каждый слог — это музыка, о которой мы всегда мечтали, и мы очень гордимся ею.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
RISE RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rise Records
Barcode
[4050538974799]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Spiritbox
Альбом (сингл)
Eternal Blue
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Sun Killer, Hurt You, Yellowjacket, The Summit, Secret Garden, Silk In The Strings, Holy Roller, Eternal Blue, We Live In A Strange World, Halcyon, Circle With Me, Constance
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Кортни Лаплант, вокалистка группы Spiritbox, говорит об анонсе своего дебютного альбома:. «Мы очень рады выпустить наш альбом; над ним мы работали более двух лет. Приостановка процесса записи на такой длительный срок из-за пандемии показала мне, что я больше никогда не смогу воспринимать процесс записи альбома как нечто само собой разумеющееся». Должен сказать, хотя мы и не планировали так долго ждать выхода альбома, думаю, это помогло песням стать сильнее. Я так доволен каждой песней, что хотел бы выпустить каждую из них как сингл с музыкальным видео. Все они отражают разные моменты и влияния в нашей жизни. У нас было достаточно времени, чтобы выпустить именно ту музыку, которую мы хотели представить миру, без каких-либо компромиссов. Каждая нота и каждый слог — это музыка, о которой мы всегда мечтали, и мы очень гордимся ею.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


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