Various Artists - Motown Collected (8719262023185) виниловая пластинка

Трек-лист

Marv Johnson - Come to Me, Barrett Strong - Money (That's What I Want), Jimmy Ruffin - Don't Feel Sorry for Me, The Marvelettes - Please Mr. Postman, The Contours - Do You Love Me, Kim Weston - Helpless, Marvin Gaye - How Sweet It is (To Be Loved by You), Mary Wells - My Guy, The Temptations - the Way You Do the Things You Do, Martha Reeves & the Vandellas - (Love is Like A) Heat Wave, The Isley Brothers - This Old Heart of Mine (Is Weak for You, The Supremes - Where Did Our Love Go, Four Tops -