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Various Artists - Motown Collected (8719262023185) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Motown Collected (8719262023185) виниловая пластинка

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Various Artists - Motown Collected (8719262023185) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Motown Collected (8719262023185) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Motown Collected
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Motown Collected (8719262023185) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Motown Collected (8719262023185) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720506
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262023185]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Motown Collected
Жанр
Soul
Трек-лист
Marv Johnson - Come to Me, Barrett Strong - Money (That's What I Want), Jimmy Ruffin - Don't Feel Sorry for Me, The Marvelettes - Please Mr. Postman, The Contours - Do You Love Me, Kim Weston - Helpless, Marvin Gaye - How Sweet It is (To Be Loved by You), Mary Wells - My Guy, The Temptations - the Way You Do the Things You Do, Martha Reeves & the Vandellas - (Love is Like A) Heat Wave, The Isley Brothers - This Old Heart of Mine (Is Weak for You, The Supremes - Where Did Our Love Go, Four Tops -
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Motown Collected (8719262023185) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Coeur Ardent - Vanessa Paradis, Bouquet Final - Vanessa Paradis, Tr?sor - Vanessa Paradis, Le Retour Des Beaux Jours - Vanessa Paradis, Rendez-Vous - Vanessa Paradis, ?l?ments - Vanessa Paradis, Make You Mine - Vanessa Paradis, Les ?pines Du Coeur - Vanessa Paradis, ?l?gie - Vanessa Paradis, Un Amour De Jeunesse - Vanessa Paradis, Les Initiales Des Anges - Vanessa Paradis, I Am Alive - Vanessa Paradis



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Various Artists - Motown Collected (8719262023185) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262023185]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Motown Collected
Жанр
Soul
Трек-лист
Marv Johnson - Come to Me, Barrett Strong - Money (That's What I Want), Jimmy Ruffin - Don't Feel Sorry for Me, The Marvelettes - Please Mr. Postman, The Contours - Do You Love Me, Kim Weston - Helpless, Marvin Gaye - How Sweet It is (To Be Loved by You), Mary Wells - My Guy, The Temptations - the Way You Do the Things You Do, Martha Reeves & the Vandellas - (Love is Like A) Heat Wave, The Isley Brothers - This Old Heart of Mine (Is Weak for You, The Supremes - Where Did Our Love Go, Four Tops -
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Coeur Ardent - Vanessa Paradis, Bouquet Final - Vanessa Paradis, Tr?sor - Vanessa Paradis, Le Retour Des Beaux Jours - Vanessa Paradis, Rendez-Vous - Vanessa Paradis, ?l?ments - Vanessa Paradis, Make You Mine - Vanessa Paradis, Les ?pines Du Coeur - Vanessa Paradis, ?l?gie - Vanessa Paradis, Un Amour De Jeunesse - Vanessa Paradis, Les Initiales Des Anges - Vanessa Paradis, I Am Alive - Vanessa Paradis


Теги товара: Соул
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