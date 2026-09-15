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The Prodigy - Experience (0634904011017) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Prodigy - Experience (0634904011017) виниловая пластинка

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The Prodigy - Experience (0634904011017) виниловая пластинка - фото 1
The Prodigy - Experience (0634904011017) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
The Prodigy
Альбом (сингл)
Experience
Жанр
Techno
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Prodigy - Experience (0634904011017) виниловая пластинка - фото 1
  • The Prodigy - Experience (0634904011017) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617356
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Prodigy - Experience (0634904011017) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0634904011017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
The Prodigy
Альбом (сингл)
Experience
Жанр
Techno
Трек-лист
Jericho, Music Reach (1/2/3/4), Wind It Up, Your Love (Remix), Hyperspeed (G-Force Part 2), Charly (Trip Into Drum And Bass Version), Out Of Space, Everybody In The Place (155 And Rising), Weather Experience, Fire (Sunrise Version), Ruff In The Jungle Bizness, Death Of The Prodigy Dancers (Live)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Prodigy - Experience (0634904011017) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Jericho, Music Reach (1/2/3/4), Wind It Up, Your Love (Remix), Hyperspeed (G-Force Part 2), Charly (Trip Into Drum And Bass Version), Out Of Space, Everybody In The Place (155 And Rising), Weather Experience, Fire (Sunrise Version), Ruff In The Jungle Bizness, Death Of The Prodigy Dancers (Live)

Отзывы о товаре The Prodigy - Experience (0634904011017) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0634904011017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
The Prodigy
Альбом (сингл)
Experience
Жанр
Techno
Трек-лист
Jericho, Music Reach (1/2/3/4), Wind It Up, Your Love (Remix), Hyperspeed (G-Force Part 2), Charly (Trip Into Drum And Bass Version), Out Of Space, Everybody In The Place (155 And Rising), Weather Experience, Fire (Sunrise Version), Ruff In The Jungle Bizness, Death Of The Prodigy Dancers (Live)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Jericho, Music Reach (1/2/3/4), Wind It Up, Your Love (Remix), Hyperspeed (G-Force Part 2), Charly (Trip Into Drum And Bass Version), Out Of Space, Everybody In The Place (155 And Rising), Weather Experience, Fire (Sunrise Version), Ruff In The Jungle Bizness, Death Of The Prodigy Dancers (Live)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Prodigy - Experience (0634904011017) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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