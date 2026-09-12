AC/DC - The Razors Edge (coloured) (0196588346118) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
THE RAZORS EDGE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
В наличии
Код товара: 658693
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Загружаем...
4 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588346118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
THE RAZORS EDGE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Thunderstruck, Fire Your Guns, Moneytalks, The Razors Edge, Mistress For Christmas, Rock Your Heart Out, Are You Ready, Got You By The Balls, Shot Of Love, Let's Make It, Goodbye And Good Riddance To Bad Luck, If You Dare
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
AC/DC Fifty
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара AC/DC - The Razors Edge (coloured) (0196588346118) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Thunderstruck, Fire Your Guns, Moneytalks, The Razors Edge, Mistress For Christmas, Rock Your Heart Out, Are You Ready, Got You By The Balls, Shot Of Love, Let's Make It, Goodbye And Good Riddance To Bad Luck, If You Dare
Смотрите также: Виниловые пластинки, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: AC/DC, Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588346118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
THE RAZORS EDGE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Thunderstruck, Fire Your Guns, Moneytalks, The Razors Edge, Mistress For Christmas, Rock Your Heart Out, Are You Ready, Got You By The Balls, Shot Of Love, Let's Make It, Goodbye And Good Riddance To Bad Luck, If You Dare
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
AC/DC Fifty
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Thunderstruck, Fire Your Guns, Moneytalks, The Razors Edge, Mistress For Christmas, Rock Your Heart Out, Are You Ready, Got You By The Balls, Shot Of Love, Let's Make It, Goodbye And Good Riddance To Bad Luck, If You Dare
Смотрите также: Виниловые пластинки, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: AC/DC, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: AC/DC, Цветной винил
AC/DC - The Razors Edge (coloured) (0196588346118) виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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