Toto - Greatest Hits – 40 Trips Around The Sun (0190758086613) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 166091
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Коллекция TOTO
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Toto - Greatest Hits – 40 Trips Around The Sun (0190758086613) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Alone (Newly Recorded)
|A2
|Spanish Sea (Newly Recorded)
|A3
|I'll Supply The Love
|A4
|I'll Be Over You
|A5
|Stranger In Town
|B1
|99
|B2
|Struck By Lightning (Newly Recorded)
|B3
|Pamela
|B4
|Afraid Of Love
|C1
|I Won't Hold You Back
|C2
|Jack To The Bone
|C3
|Stop Loving You
|C4
|Lea
|D1
|Hold The Line
|D2
|Georgy Porgy
|D3
|Rosanna
|D4
|Africa
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|Alone (Newly Recorded)
|A2
|Spanish Sea (Newly Recorded)
|A3
|I'll Supply The Love
|A4
|I'll Be Over You
|A5
|Stranger In Town
|B1
|99
|B2
|Struck By Lightning (Newly Recorded)
|B3
|Pamela
|B4
|Afraid Of Love
|C1
|I Won't Hold You Back
|C2
|Jack To The Bone
|C3
|Stop Loving You
|C4
|Lea
|D1
|Hold The Line
|D2
|Georgy Porgy
|D3
|Rosanna
|D4
|Africa
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Toto - Greatest Hits – 40 Trips Around The Sun (0190758086613) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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