Tlc - Crazysexycool (0889853679515) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб.
В наличии
Код товара: 140114
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 580 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tlc - Crazysexycool (0889853679515) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Intro-lude
|1:02
|A2
|Creep
|4:29
|A3
|Kick Your Game
|4:14
|A4
|Diggin' On You
|4:14
|B1
|Case Of The Fake People
|4:05
|B2
|CrazySexyCool - Interlude
|1:42
|B3
|Red Light Special
|5:03
|B4
|Waterfalls
|4:39
|C1
|Intermission-lude
|0:44
|C2
|Let's Do It Again
|4:16
|C3
|If I Was Your Girlfriend
|4:37
|C4
|Sexy - Interlude
|1:35
|D1
|Take Our Time
|4:34
|D2
|Can I Get A Witness - Interlude
|2:57
|D3
|Switch
|3:30
|D4
|Sumthin' Wicked This Way Comes
|4:28
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|Intro-lude
|1:02
|A2
|Creep
|4:29
|A3
|Kick Your Game
|4:14
|A4
|Diggin' On You
|4:14
|B1
|Case Of The Fake People
|4:05
|B2
|CrazySexyCool - Interlude
|1:42
|B3
|Red Light Special
|5:03
|B4
|Waterfalls
|4:39
|C1
|Intermission-lude
|0:44
|C2
|Let's Do It Again
|4:16
|C3
|If I Was Your Girlfriend
|4:37
|C4
|Sexy - Interlude
|1:35
|D1
|Take Our Time
|4:34
|D2
|Can I Get A Witness - Interlude
|2:57
|D3
|Switch
|3:30
|D4
|Sumthin' Wicked This Way Comes
|4:28
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Tlc - Crazysexycool (0889853679515) виниловая пластинка - по цене 5580 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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