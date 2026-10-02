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OST - La La Land (Various Artists) (0602557388046) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - La La Land (Various Artists) (0602557388046) виниловая пластинка

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OST - La La Land (Various Artists) (0602557388046) виниловая пластинка - фото 1
OST - La La Land (Various Artists) (0602557388046) виниловая пластинка - фото 2
OST - La La Land (Various Artists) (0602557388046) виниловая пластинка - фото 3
OST - La La Land (Various Artists) (0602557388046) виниловая пластинка - фото 4
OST - La La Land (Various Artists) (0602557388046) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
La La Land
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - La La Land (Various Artists) (0602557388046) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - La La Land (Various Artists) (0602557388046) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - La La Land (Various Artists) (0602557388046) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - La La Land (Various Artists) (0602557388046) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - La La Land (Various Artists) (0602557388046) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402754
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - La La Land (Various Artists) (0602557388046) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602557388046]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
La La Land
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Another Day Of Sun, Someone in the Crowd, Mia & Sebastian's Theme, A Lovely Night, Herman's Habit, City of Stars, Planetarium, Summer Montage/Madeline, City of Stars, Start A Fire, Engagement Party, Audition (The Fools Who Dream), Epilogue / The End, City Of Stars (Humming)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - La La Land (Various Artists) (0602557388046) виниловая пластинка

Track List

A1Cast – Another Day Of Sun
A2Emma Stone (2), Callie Hernandez, Sonoya Mizuno, Jessica Rothe – Someone In The Crowd
A3Justin Hurwitz – Mia & Sebastian's Theme
A4Ryan Gosling, Emma Stone (2) – A Lovely Night
A5Justin Hurwitz – Herman's Habit
A6Ryan Gosling – City Of Stars
A7Justin Hurwitz – Planetarium
B1Justin Hurwitz – Summer Montage / Madeline
B2Ryan Gosling, Emma Stone (2) – City Of Stars
B3John Legend – Start A Fire
B4Justin Hurwitz – Engagement Party
B5Emma Stone (2) – Audition (The Fools Who Dream)
B6Justin Hurwitz – Epilogue / The End
B7Justin Hurwitz, Emma Stone (2) – City Of Stars (Humming)



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - La La Land (Various Artists) (0602557388046) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602557388046]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
La La Land
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Another Day Of Sun, Someone in the Crowd, Mia & Sebastian's Theme, A Lovely Night, Herman's Habit, City of Stars, Planetarium, Summer Montage/Madeline, City of Stars, Start A Fire, Engagement Party, Audition (The Fools Who Dream), Epilogue / The End, City Of Stars (Humming)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Cast – Another Day Of Sun
A2Emma Stone (2), Callie Hernandez, Sonoya Mizuno, Jessica Rothe – Someone In The Crowd
A3Justin Hurwitz – Mia & Sebastian's Theme
A4Ryan Gosling, Emma Stone (2) – A Lovely Night
A5Justin Hurwitz – Herman's Habit
A6Ryan Gosling – City Of Stars
A7Justin Hurwitz – Planetarium
B1Justin Hurwitz – Summer Montage / Madeline
B2Ryan Gosling, Emma Stone (2) – City Of Stars
B3John Legend – Start A Fire
B4Justin Hurwitz – Engagement Party
B5Emma Stone (2) – Audition (The Fools Who Dream)
B6Justin Hurwitz – Epilogue / The End
B7Justin Hurwitz, Emma Stone (2) – City Of Stars (Humming)


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - La La Land (Various Artists) (0602557388046) виниловая пластинка - стоимость товара 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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