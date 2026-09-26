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Scorpions - Animal Magnetism (coloured) (4050538881332) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Scorpions - Animal Magnetism (coloured) (4050538881332) виниловая пластинка

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Scorpions - Animal Magnetism (coloured) (4050538881332) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 910 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626651
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Scorpions - Animal Magnetism (coloured) (4050538881332) виниловая пластинка
4 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Scorpions - Animal Magnetism (coloured) (4050538881332) виниловая пластинка

Animal Magnetism - переиздание седьмого студийного альбома группы Scorpions, выпущенного в 1980 году. Он был сертифицирован RIAA как золотой. Специально издание представлено на красном 180-граммовом виниле. Scorpions - немецкая англоязычная рок-группа, созданная в 1965 в Ганновере. Для стиля группы характерны как классический хард-рок, так и лирические гитарные баллады. Scorpions являются самой популярной рок-группой Германии и одной из самых известных в мире, продав более 100 миллионов своих альбомов. Коллектив занимает 46 место в списке Величайших артистов хард-рока по версии VH1.

Отзывы о товаре Scorpions - Animal Magnetism (coloured) (4050538881332) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Animal Magnetism - переиздание седьмого студийного альбома группы Scorpions, выпущенного в 1980 году. Он был сертифицирован RIAA как золотой. Специально издание представлено на красном 180-граммовом виниле. Scorpions - немецкая англоязычная рок-группа, созданная в 1965 в Ганновере. Для стиля группы характерны как классический хард-рок, так и лирические гитарные баллады. Scorpions являются самой популярной рок-группой Германии и одной из самых известных в мире, продав более 100 миллионов своих альбомов. Коллектив занимает 46 место в списке Величайших артистов хард-рока по версии VH1.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Scorpions - Animal Magnetism (coloured) (4050538881332) виниловая пластинка – стоимость товара 4910 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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