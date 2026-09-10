Springsteen, Bruce, 18 Tracks (0190759789315) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
18 TRACKS
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 388162
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759789315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
18 TRACKS
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Growin' Up, SeaSong, Rendezvous, Hearts Of Stone, Where The Bands Are, Loose Ends, I Wanna Be With You, Born In The U.S.A., My Love Will Not Let You Down, Lion's Den, Pink Cadillac, Janey Don't You Lose Heart, Sad Eyes, Part Man, Part Monkey, Trouble River, Brothers Under The Bridge, The Fever, The Promise
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Springsteen, Bruce, 18 Tracks (0190759789315) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Growin' Up
|2:38
|A2
|Seaside Bar Song
|3:33
|A3
|Rendezvous
|2:48
|A4
|Hearts Of Stone
|4:29
|A5
|Where The Bands Are
|3:43
|B1
|Loose Ends
|4:00
|B2
|I Wanna Be With You
|3:21
|B3
|Born In The U.S.A.
|3:10
|B4
|My Love Will Not You Down
|4:24
|B5
|Lion's Den
|2:18
|C1
|Pink Cadillac
|3:33
|C2
|Janey Don't You Lose Heart
|3:24
|C3
|Sad Eyes
|3:47
|C4
|Part Man, Part Monkey
|4:28
|C5
|Trouble River
|4:18
|D1
|Brothers Under The Bridge
|4:55
|D2
|The Fever
|7:35
|D3
|The Promise
|4:48
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759789315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
18 TRACKS
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Growin' Up, SeaSong, Rendezvous, Hearts Of Stone, Where The Bands Are, Loose Ends, I Wanna Be With You, Born In The U.S.A., My Love Will Not Let You Down, Lion's Den, Pink Cadillac, Janey Don't You Lose Heart, Sad Eyes, Part Man, Part Monkey, Trouble River, Brothers Under The Bridge, The Fever, The Promise
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Growin' Up
|2:38
|A2
|Seaside Bar Song
|3:33
|A3
|Rendezvous
|2:48
|A4
|Hearts Of Stone
|4:29
|A5
|Where The Bands Are
|3:43
|B1
|Loose Ends
|4:00
|B2
|I Wanna Be With You
|3:21
|B3
|Born In The U.S.A.
|3:10
|B4
|My Love Will Not You Down
|4:24
|B5
|Lion's Den
|2:18
|C1
|Pink Cadillac
|3:33
|C2
|Janey Don't You Lose Heart
|3:24
|C3
|Sad Eyes
|3:47
|C4
|Part Man, Part Monkey
|4:28
|C5
|Trouble River
|4:18
|D1
|Brothers Under The Bridge
|4:55
|D2
|The Fever
|7:35
|D3
|The Promise
|4:48
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