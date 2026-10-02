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Rush - Caress Of Steel (0602547115706) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rush - Caress Of Steel (0602547115706) виниловая пластинка

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Rush - Caress Of Steel (0602547115706) виниловая пластинка - фото 1
Rush - Caress Of Steel (0602547115706) виниловая пластинка - фото 2
Rush - Caress Of Steel (0602547115706) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
Caress Of Steel
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Rush - Caress Of Steel (0602547115706) виниловая пластинка - фото 1
  • Rush - Caress Of Steel (0602547115706) виниловая пластинка - фото 2
  • Rush - Caress Of Steel (0602547115706) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402997
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Rush - Caress Of Steel (0602547115706) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
Caress Of Steel
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rush - Caress Of Steel (0602547115706) виниловая пластинка

Track List

A1Bastille Day4:36
A2I Think I'm Going Bald3:35
A3Lakeside Park4:07
The Necromancer
A4.IInto Darkness4:20
A4.IIUnder The Shadow4:25
A4.IIIReturn Of The Prince3:51
The Fountain Of Lamneth
B.IIn The Valley4:17
B.IIDidacts And Narpets1:00
B.IIINo One At The Bridge4:15
B.IVPanacea3:12
B.VBacchus Plateau3:12
B.VIThe Fountain3:48



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Rush - Caress Of Steel (0602547115706) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
Caress Of Steel
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Bastille Day4:36
A2I Think I'm Going Bald3:35
A3Lakeside Park4:07
The Necromancer
A4.IInto Darkness4:20
A4.IIUnder The Shadow4:25
A4.IIIReturn Of The Prince3:51
The Fountain Of Lamneth
B.IIn The Valley4:17
B.IIDidacts And Narpets1:00
B.IIINo One At The Bridge4:15
B.IVPanacea3:12
B.VBacchus Plateau3:12
B.VIThe Fountain3:48


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rush - Caress Of Steel (0602547115706) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4560 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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