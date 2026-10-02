Rush - Caress Of Steel (0602547115706) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
Caress Of Steel
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб.
В наличии
Код товара: 402997
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Загружаем...
4 560 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
Caress Of Steel
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Rush - Caress Of Steel (0602547115706) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Bastille Day
|4:36
|A2
|I Think I'm Going Bald
|3:35
|A3
|Lakeside Park
|4:07
|The Necromancer
|A4.I
|Into Darkness
|4:20
|A4.II
|Under The Shadow
|4:25
|A4.III
|Return Of The Prince
|3:51
|The Fountain Of Lamneth
|B.I
|In The Valley
|4:17
|B.II
|Didacts And Narpets
|1:00
|B.III
|No One At The Bridge
|4:15
|B.IV
|Panacea
|3:12
|B.V
|Bacchus Plateau
|3:12
|B.VI
|The Fountain
|3:48
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
Caress Of Steel
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Bastille Day
|4:36
|A2
|I Think I'm Going Bald
|3:35
|A3
|Lakeside Park
|4:07
|The Necromancer
|A4.I
|Into Darkness
|4:20
|A4.II
|Under The Shadow
|4:25
|A4.III
|Return Of The Prince
|3:51
|The Fountain Of Lamneth
|B.I
|In The Valley
|4:17
|B.II
|Didacts And Narpets
|1:00
|B.III
|No One At The Bridge
|4:15
|B.IV
|Panacea
|3:12
|B.V
|Bacchus Plateau
|3:12
|B.VI
|The Fountain
|3:48
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Rush - Caress Of Steel (0602547115706) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4560 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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